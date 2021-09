Talibanci oslavovali v Kábule streľbou do vzduchu, zahynuli pri nej dvaja ľudia a niekoľkí sa zranili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - V hlavnom meste Afganistanu Kábul zahynuli dvaja ľudia ďalších dvanásť osôb utrpelo zranenia po tom, čo ozbrojenci z hnutia Taliban strieľali do vzduchu. Informoval o tom v sobotu predstaviteľ miestnej pohotovostnej zdravotníckej služby.Bojovníci Talibanu v Kábule streľbou do vzduchu v piatok večer oslavovali čiastočné zisky na bojisku v provincii Pandžšír, ktorú stále kontrolujú odporcovia militantného hnutia.Zástupca nemocnice hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, keďže nemal oprávnenie informovať médiá.Hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid vo vyhlásení na sociálnej sieti Twitter prax strieľania do vzduchu odsúdil a militantov vyzval, aby s tým okamžite prestali.