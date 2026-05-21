|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. mája 2026
Ukrajinský dronový útok v ruskej Brianskej oblasti zabil troch železničiarov
Pri útoku na železničnú stanicu v ruskom pohraničí zahynuli rušňovodič, jeho pomocník a mladý opravár. Ukrajinský dronový útok na mesto Uneča v ruskej
Zdieľať
Ukrajinský dronový útok na mesto Uneča v ruskej Brianskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou zabil vo štvrtok troch pracovníkov železníc. Oznámila to ruská štátna železničná spoločnosť RŽD.
Podľa spoločnosti sa terčom útoku stal posunovací rušeň na stanici Uneča neďaleko ukrajinských a bieloruských hraníc.
„Posunovací rušeň sa stal terčom dronového útoku na stanici Uneča v Brianskej oblasti,“ uviedla RŽD vo vyhlásení na sociálnych sieťach.
Pri útoku zahynul rušňovodič, jeho pomocník a jeho syn, ktorý pracoval ako opravár. Najmladšia obeť sa narodila v roku 2007.
Ukrajina vracia úder
Ruské pohraničné mestá a obce sú pravidelne terčom ukrajinských útokov dronmi a delostrelectvom, zatiaľ čo vojna pokračuje už piaty rok. Kyjev tvrdí, že útočí najmä na vojenské a logistické ciele spojené s ruskou inváziou.
Ukrajina opakovane obviňuje Rusko z útokov na svoju civilnú a energetickú infraštruktúru vrátane železníc, ktoré sú kľúčové pre prepravu obyvateľov aj vojenskej techniky.
Vojnu začal Putin
Rusko začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu vo februári 2022 po rokoch napätia a podpory separatistických regiónov na východe krajiny.
Konflikt si odvtedy vyžiadal desaťtisíce obetí a spôsobil rozsiahle škody na infraštruktúre na oboch stranách hranice.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský dronový útok v ruskej Brianskej oblasti zabil troch železničiarov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Neziskovky brzdí nedostatok financií, ľudí a dát. Majú pritom veľký inovačný potenciál
Slovenská republika má po takmer desaťročí opäť svoj honorárny konzulát vo fínskom Tampere