21. mája 2026

Ukrajinský dronový útok v ruskej Brianskej oblasti zabil troch železničiarov


21.5.2026 (SITA.sk) - Pri útoku na železničnú stanicu v ruskom pohraničí zahynuli rušňovodič, jeho pomocník a mladý opravár.

Ukrajinský dronový útok na mesto Uneča v ruskej Brianskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou zabil vo štvrtok troch pracovníkov železníc. Oznámila to ruská štátna železničná spoločnosť RŽD.


Podľa spoločnosti sa terčom útoku stal posunovací rušeň na stanici Uneča neďaleko ukrajinských a bieloruských hraníc.


„Posunovací rušeň sa stal terčom dronového útoku na stanici Uneča v Brianskej oblasti,“ uviedla RŽD vo vyhlásení na sociálnych sieťach.


Pri útoku zahynul rušňovodič, jeho pomocník a jeho syn, ktorý pracoval ako opravár. Najmladšia obeť sa narodila v roku 2007.



Ukrajina vracia úder


Ruské pohraničné mestá a obce sú pravidelne terčom ukrajinských útokov dronmi a delostrelectvom, zatiaľ čo vojna pokračuje už piaty rok. Kyjev tvrdí, že útočí najmä na vojenské a logistické ciele spojené s ruskou inváziou.


Ukrajina opakovane obviňuje Rusko z útokov na svoju civilnú a energetickú infraštruktúru vrátane železníc, ktoré sú kľúčové pre prepravu obyvateľov aj vojenskej techniky.



Vojnu začal Putin


Rusko začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu vo februári 2022 po rokoch napätia a podpory separatistických regiónov na východe krajiny.


Konflikt si odvtedy vyžiadal desaťtisíce obetí a spôsobil rozsiahle škody na infraštruktúre na oboch stranách hranice.




Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský dronový útok v ruskej Brianskej oblasti zabil troch železničiarov © SITA Všetky práva vyhradené.

