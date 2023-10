Neziskovky vyzývajú otvoreným listom budúcu koalíciu k boju proti antisemitizmu a homofóbii

Prevencia u mládeže

12.10.2023 (SITA.sk) - Pri príležitosti prvého výročia tragickej udalosti na Zámockej ulici v Bratislave sa mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) Dúhové Slovensko obrátili otvoreným listom na predsedov strán vznikajúcej vládnej koalície.V liste vyzývajú Roberta Fica Andreja Danka vyzývajú, aby budúca vláda prioritizovala prevenciu extrémizmu u mládeže so zreteľom na antisemitizmus a homofóbiu, s cieľom zabrániť podobným tragédiám.„Terorista, ktorý presne pred rokom zabíjal na Zámockej v Bratislave, bol antisemita a homofób. Preto vraždil. Podľa dostupných informácií prešiel radikalizáciou v online prostredí. Všetkým je jasné, že budúca vládna koalícia nebude naklonená podpore LGBT menšiny, ale dúfam, že v otázke radikalizácie mládeže bude otvorená konštruktívnemu dialógu s občianskou spoločnosťou," uviedol riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher s tým, že prevencia antisemitizmu a homofóbie musí byť na Slovensku v nadchádzajúcich rokoch prioritou. „Ak nebude, takéto teroristické útoky sa môžu zopakovať,” dodal Weisenbacher.„Dnes večer sa zídeme na Zámockej ulici, aby sme si pripomenuli a uctili pamiatku Juraja a Matúša. Demokracia nie je len to, že raz za štyri roky hodíme do urny lístok. To je začiatok demokracie, ale ak sa na to obmedzíme, tak je to aj jej istý koniec," uviedla koordinátorka Dúhové Slovensko Zuzana Slamená a dodala, že vláda má chrániť všetkých občanov a nielen tých, ktorí ich volili.„Prevencia homofóbie musí byť prioritou. Budeme pozorne sledovať aktivity novej vlády. Róbert Fico povedal, že sa vracia poučený, tak dúfam, že si pamätá, ako bol v roku 2018 donútený protestami odstúpiť. Ak by chceli siahať na ľudské práva a slobody, vyjdeme znova do ulíc. To je to najmenej, čo Jurajovi a Matúšovi dlžíme,” uzavrela Slamená.