Nezmyselná vražda a na všetko odhodlaný vrah!

Je tu novinka od Tess Gerritsenovej Počúvaj ma . Ďalší skvelý prípad detektívky Jane Rizzoliovej z Bostonského oddelenia vrážd a súdnej lekárky Maury Islesovej. Po dlhšom čase sa vracajú, aby vyriešili napínavý a zamotaný prípad.

Vdovu a zdravotnú sestru Sofiu Suarezovú ktosi dobil na smrť v jej vlastnom dome. Medzi ľuďmi všeobecne obľúbená Sofia mala podľa všetkého v posledných dňoch života veľa tajomstiev. A keď Jane Rizzoliová zistí, čo spája Sofiu a obeť náhodnej dopravnej nehody spred niekoľkých mesiacov, prípad sa ešte viac zamotá. Isté je len to, že vrah urobí čokoľvek, aby svoje tajomstvo uchoval v bezpečí.

Odkedy sa dcéra Angely Rizzoliovej stala detektívkou na oddelení vrážd, Angela sa poriadne nevyspala. Jej pozornosti neunikne nič, čo sa vo štvrti odohráva. Vyplašia ju klebety o úteku tínedžerky aj čudní susedia, ktorí sa prisťahovali do domu oproti. Kiežby ju Jane počúvala! Ona však Angeline obavy pripisuje príliš bujnej fantázii. Podľa Angely náhody neexistujú a v blízkom okolí číha skutočný nepriateľ.

V prípade Sofie Suarezovej majú Jane a Maura čo robiť, aby vyriešili zamotaný prípad. Neprehliadnu však niečo zlovestnejšie, čo sa odohráva v ich bezprostrednej blízkosti?

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Lucia Vráblicová:

Počúvaj ma je už 13.diel obľúbenej série, ktorá sa dočkala aj filmového spracovania. Tú začali dávať v roku 2010, v úlohe detektívky Rizzoliovej sa predstavila Angie Harmon, v role patologičky Maury Islesovej herečka Sasha Alexander. Seriál mal napokon 7 sérií.

Skvelý detektívny príbeh dvoch priateliek, ktoré vyrástli na opačných koncom spoločenského rebríčka – drsná Rizzoliová v hlučnej taliansko-americkej rodine, metodickú a priamočiaru Islesovú zasa vychovala bohatá adoptívna rodina. Práve tieto dve postavy sú základom úspechu celej série. Je fascinujúce sledovať ich vývoj, vzájomnú interakciu, dialógy.

Je to napínavý a dobre vyskladaný príbeh, v ktorom Gerritsenová spája viacero línií, udržiava čitateľov v strehu a to najmä hrou na mačku a myš. Buduje napätie, pridáva trošku humoru, využíva svoje znalosti z medicíny a policajného vyšetrovania, takže je to autentické a uveriteľné.

TESS GERRITSENOVÁ

Bestsellerová autorka, ktorá sa ako lekárka počas materskej dovolenky začala venovať písaniu. Postupne sa špecializovala na žáner medicínskeho trileru. Medzinárodné uznanie si získala už svojím prvým románom Žatva, neskôr nasledovala séria krimipríbehov, v ktorých predstavila detektívku Jane Rizzoliovú a súdnu lekárku Mauru Islesovú.

Vo vydavateľstve IKAR od Tess Gerritsenovej vyšlo: Dĺžka života (2006), Hriešnik (2006), Posledný svedok (2007), Mefistov klub (2007), Záhrada kostí (2008), Suterén záhad (2010), Údolie smrti (2011), Červený fénix (2012), Čas lovcov (2013), Zomrieť znova (2015), Hra s ohňom (2016), Poznám tajomstvo (2017), Tvar noci (2020) a Študentka (2022).

Milan Buno, knižný publicista