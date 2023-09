O Oscara zabojuje slovenský film Svetloplachosť (Photophobia)

Slovenským národným kandidátom pri 96. udeľovaní ceny americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) bude snímka Ivana Ostrochovského a Pavla Pekarčíka Svetloplachosť (Photophobia). Rozhodla o tom Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), ktorá každoročne vyberá kandidáta na Oscara za Slovensko.





"Členovia a členky SFTA tento rok vyberali spomedzi siedmich prihlásených titulov, ktoré spĺňali stanovené kritériá AMPAS a producenti súhlasili s ich zaradením do hlasovania," uviedol PR manažér Radomír Brhlík. Dodal, že spolu s filmom Svetloplachosť boli vo výbere snímky Plastic Symphony Juraja Lehotského, Superžena Karola Vosátka, Slúžka Mariany Čengel Solčanskej, Mimi Miry Fornay, Turnus Jaroslava Vojteka a Moc Mátyása Priklera."Sme veľmi radi, že akademici touto cestou vyjadrili podporu nielen nášmu filmu, ale predovšetkým tým vyjadrili aj svoju empatiu so spravodlivým bojom Ukrajincov za slobodu a za normálny život, o ktorý sa snažia aj postavy Svetloplachosti," komentovali nomináciu Ostrochovský a Pekarčík.Ich Svetloplachosť mala svetovú premiéru na nedávnom Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach v nezávislej sekcii Giornate degli Autori - Special Events, odkiaľ si jej tvorcovia odniesli cenu Europa Cinemas Label. Slovenské uvedenie filmu sa uskutočnilo na MFF Cinematik v Piešťanoch.Dej filmu zavedie diváka na charkovskú stanicu metra, kde v jedno chladné februárové ráno prichádzajú dvanásťročný Niki a jeho rodina, aby sa ukryli pred vojnou. Pre Nikiho rodinu sa denné svetlo stáva synonymom smrteľného nebezpečenstva. Chlapec nesmie opustiť priestory stanice, kde žije spolu so stovkami ďalších ľudí, pod neustálou žiarou neónových svetiel. Niki sa bezcieľne túla po opustených vagónoch a nástupištiach a keď stretne Viku, otvorí sa pred ním nový svet. Deti sa postupne zbližujú a spoločne nachádzajú odvahu opäť pocítiť na svojich tvárach lúče slnka.Slávnostné udeľovanie filmových cien Oscar sa bude konať v nedeľu 10. marca 2024.