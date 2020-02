Neznámy páchateľ strieľal na auto, šesťročný chlapec následne podľahol zraneniam

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2020 (Webnoviny.sk) - V americkom meste St. Louis neznámy páchateľ strieľal na auto, v ktorom zomrel šesťročný chlapec a deväťročné dievča utrpelo vážne zranenia. Vo vozidle sa okrem nich nachádzali aj 27-ročný muž, 31-ročná žena a sedemročné dievča, ktoré poranilo rozbité sklo.Chlapca a staršie z dievčat previezli do nemocnice, kde Davida Birchfielda III. vyhlásili za mŕtveho. Zranená maloletá pacientka je v kritickom stave. Muž a žena nie sú zranení.Prípad v súčasnosti vyšetruje miestna polícia, ktorá potvrdila, že od apríla do augusta 2019 zastrelili v St. Louis najmenej dvanásť detí vo veku od dvoch do 16 rokov, čo hnevá verejnosť i políciu.