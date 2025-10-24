|
Piatok 24.10.2025
Meniny má Kvetoslava
24. októbra 2025
Neznámy páchateľ utýral v pivnici viac než 20-ročnú kobylu, hrozí mu päťročný trest
Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru začal trestné stíhanie pre podozrenie z prečinu týrania ...
24.10.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru začal trestné stíhanie pre podozrenie z prečinu týrania zvierat. Podľa polície malo k skutku dôjsť v období od 12. júla do 2. augusta tohto roka v katastri obce Mýtne Ludany (okres Levice).
Ako informovala hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová, doposiaľ neznámy páchateľ mal v pivničných priestoroch držať v zajatí viac ako 20-ročnú kobylu bez prístupu k potrave, vode a základnej starostlivosti, v dôsledku čoho zviera uhynulo.
Páchateľ týmto konaním porušil ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý zakazuje týranie zvierat. „Páchateľovi v tomto prípade hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ uviedla Vilhanová.
Enviropolícia v tejto súvislosti vyzýva verejnosť, aby v prípade akýchkoľvek informácií o udalosti alebo samotnom zvierati kontaktovala políciu na linke 158. Polícia zároveň upozorňuje, že akékoľvek bezdôvodné konanie, ktoré vedie k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa, je protiprávne.
