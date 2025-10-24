Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

24. októbra 2025

24. októbra 2025

Chorvátsko obnoví povinnú vojenskú službu, branci si po nej ľahšie nájdu prácu v štátnej správe


V Chorvátsku sa obnoví povinná vojenská služba. Cieľom je posilniť obranu balkánskej krajiny uprostred nepokojov po celom svete vrátane ruskej invázie na Ukrajinu. Ročne by bolo po dovŕšení 18 rokov na ...



croatia_military_parade e09d212283e7428a91efefd892903b3e 676x419 24.10.2025 (SITA.sk) - V Chorvátsku sa obnoví povinná vojenská služba. Cieľom je posilniť obranu balkánskej krajiny uprostred nepokojov po celom svete vrátane ruskej invázie na Ukrajinu. Ročne by bolo po dovŕšení 18 rokov na dvojmesačný výcvik odvedených približne 18 000 mužov. Očakáva sa, že iniciatíva začne platiť budúci rok.


Ženy budú oslobodené od tejto služby. Osoby odmietajúce vojenskú službu z dôvodu svedomia budú môcť slúžiť tri alebo štyri mesiace v štátnej službe vrátane tímov pre reakciu na katastrofy.

Tisícsto eur mesačne


Poslanci chorvátskeho parlamentu novelizovali dva zákony, aby umožnili túto zmenu. Celkovo 84 poslancov zo 151-členného zastupiteľstva podporilo novely zákona o obrane, zatiaľ čo 110 hlasovalo za novelu zákona o službe v ozbrojených silách.

Bežní branci budú dostávať 1 100 eur mesačne, zatiaľ čo suma pre tých, ktorí slúžia v alternatívnej štátnej službe, ešte nebola stanovená a podľa medializovaných informácií by mohla byť podstatne nižšia. Vojenskí branci budú mať tiež výhodu pri uchádzaní sa o zamestnanie vo verejných a štátnych inštitúciách po skončení služby.

Ľavicoví odporcovia tvrdili, že zákon diskriminuje ženy a tých, ktorí si zvolili civilnú ochranu, pretože by dostali nižšiu mzdu a nemali by mať výhodu pri prijímaní do štátnych zamestnaní.

Hrozby narastajú


Záhreb zrušil vojenskú brannú povinnosť v roku 2008, rok pred vstupom do NATO, v snahe profesionalizovať svoju armádu. Najvyšší predstavitelia krajiny však odvtedy tvrdia, že medzinárodné napätie si vyžaduje obnovenie základného vojenského výcviku na posilnenie chorvátskych obranných síl.

„Vidíme nárast rôznych typov hrozieb, ktoré si vyžadujú rýchle a účinné konanie zo strany širšej komunity,“ povedal tento týždeň zákonodarcom minister obrany Ivan Anušić z vládnucej konzervatívnej strany HDZ. „Tvárou v tvár akejkoľvek hrozbe je obrana krajiny kľúčová,“ zdôraznil.


Zdroj: SITA.sk - Chorvátsko obnoví povinnú vojenskú službu, branci si po nej ľahšie nájdu prácu v štátnej správe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Povinná vojenská služba
