Neznámy vodič spôsobil na horskom priechode Soroška nehodu s tragickým koncom a z miesta ušiel (foto)

10.7.2022 (Webnoviny.sk) - Tragická dopravná nehoda sa stala v sobotu popoludní na horskom priechode Soroška, jej vinník z miesta ušiel. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, doteraz neznámy vodič Citroënu išiel od Košíc do Rožňavy, pričom v tiahlej ľavotočivej zákrute prešiel do protismeru a narazil do protiidúceho Fordu.Po zrážke zišiel Ford z cesty, jeho 55-ročný vodič z okresu Trebišov zraneniam na mieste podľahol. Vo Forde sa viezli štyri osoby, dvaja sa zranili ťažko a jedna osoba utrpela ľahké zranenia.Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Rožňave začal v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví.