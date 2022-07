VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Prídu po ochladení štyridsiatky?

V posledných dňoch si Slovensko oddýchlo od horúčav, ktoré vyvrcholili na prelome júna a júla. Za rohom však už čaká ďalšia dávka poriadne teplého vzduchu. Kedy môžeme očakávať druhú vlnu tropického počasia? A prekročia teploty hranicu 40 stupňov?





„Striedanie chladnejšieho a teplého počasia spôsobuje Azorská tlaková výš a jej výbežky. Počas tohto leta zotrváva v zvláštnej polohe nad Atlantickým oceánom a britskými ostrovmi a vtedy k nám po jej prednom okraji prúdi od severozápadu chladný vzduch. Táto situácia sa navyše kombinuje s vplyvom tlakovej níže nad Baltickým morom, pobaltskými štátmi a východnou Európu. Medzi týmito dvoma riadiacimi tlakovými útvarmi sa potom udržiava chladné prúdenie,“ vysvetlil klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Ochladenie bolo podľa neho citeľné, keď v noci zo 6. na 7. júla nočná teplota vzduchu vo výške 2 metre nad zemským povrchom klesla na viacerých miestach pod 7 stupňov Celzia a v prízemnej vrstve dokonca na 1 až 3 stupne °C.Na druhej strane ešte v utorok 5. júla, keď už cez územie Slovenska prechádzal studený front a na západe Slovenska pršalo, vystúpila maximálna teplota vzduchu v niektorých oblastiach východu na 35 °C – napríklad v Orechovej bolo 35,5 °C. A aj v stredu 6. júla ešte v Dolných Plachtinciach namerali 30 °C.Bohužiaľ chladnejšie počasie so zrážkami neprinesie toľko dažďa, aby to stačilo na zmiernenie sucha, ktoré na väčšine územia dosahuje kritické rozmery. Ide najmä o juh Slovenska, východ, oblasti stredného Slovenska, ale tiež Oravu.„Zdalo sa, že konečne zažijeme priestorové zrážky, aké sme očakávali, ale ich výdatnosť bola na jednotlivých miestach veľmi rozdielna. Postupovali v jednotlivých pásoch. Jeden sa tiahol krajným západom Slovenska a tak v Holíči napršalo 50 mm zrážok, ale v neďalekej Senici len 7 mm, v Slovenskom Grobe pod Malými Karpatmi 6 mm a napríklad v Nitre 0,1 mm,“ povedal Pavel Faško. Zrážky boli bohatšie na strednom Slovensku, ktoré to už veľmi potrebovalo.Podľa predpovedných modelov je pravdepodobné, že po 15. júli zasiahne Slovensko ďalšia vlna horúčav. Niektoré výstupy z modelov pripúšťali možnosť, že bude opäť pokorená hranica 40 stupňov Celzia.„Už pri prvej vlne horúčav na rozhraní júna a júla na viacerých miestach teplota prekročila hranicu 38 stupňov. Na juhozápade Európy sa sústreďuje teplý vzduch a je už len otázka postavenia tlakových útvarov, či mu umožnia dostať sa viac na sever, teda i do strednej Európy a k nám. Tieto podmienky sa v priebehu budúceho týždňa zrejme opäť obnovia. O detailoch, či bude 38 alebo viac stupňov Celzia, je však zavčasu hovoriť,“ doplnil Pavel Faško.Doteraz teplotu vyššiu než 40 stupňov namerali na Slovensku dvakrát, prvý raz to bolo 20. júla 2007 v Hurbanove (40,3 °C) a v Dudinciach (40,2 °C). Druhý raz v 8. augusta 2013 namerali v Gabčíkove 40,2 °C.Ako doplnil Pavel Faško, ak má teplota vzduchu dosiahnuť takéto extrémne hodnoty, musí sa už dlhšie prehrievať prostredie – povrch zeme aj vzduch. „V každom prípade je dobré pripraviť sa na horúčavy,“ dodal klimatológ Pavel Faško.

NEDEĽA 10. 7. 2022

Oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Ojedinele aj búrky.

Minimálna teplota: 15° až 7°C

Maximálna teplota: 17° až 24°C

SZ vietor 2 až 7 m/s



PONDELOK 11. 7. 2022

Premenlivá oblačnosť a miestami, najmä na severe prehánky.

Minimálna teplota: 12° až 6 °C

Maximálna teplota: 17° až 24 °C (na severe aj chladnejšie)

SZ vietor 2 až 7 m/s



UTOROK 12. 7. 2022

Polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: 15° až 7°C

Maximálna teplota: 20° až 27°C

SZ vietor 2 až 7 m/s



STREDA 13. 7. 2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 16° až 9°C

Maximálna teplota: 24° až 30°C

SZ vietor 2 až 6 m/s



ŠTVRTOK 14. 7. 2022

Jasno až polojasno. VEĽMI TEPLO!

Minimálna teplota: 21° až 15°C

Maximálna teplota: 29° až 35°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 15. 1. 2022

Jasno. VEĽMI TEPLO!

Minimálna teplota: 22° až 15 °C

Maximálna teplota: 28° až 36°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk