NEZODPOVEDNÉ: V Košickom kraji odhalili vodičov, ktorí jazdili opití

Ilustračná snímka. Foto: TASR KR PZ v Bratislave Foto: TASR KR PZ v Bratislave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 26. augusta (TASR) – Polícia zadržala vodičské preukazy, obmedzila na osobnej slobode a vzniesla obvinenie pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky voči ďalším vodičom pod vplyvom alkoholu. Na sociálnej sieti informuje o 11 prípadoch v Košickom kraji, ktoré odhalila od piatka (23. 8.) do nedele (25. 8.). Vodiči mali v dychu od 1,10 do 3,48 promile alkoholu.V piatok (23. 8.) v skorých ranných hodinách kontrolovali 22-ročného Igora z Trhovíšť na aute s poruchou osvetlenia, polícia mu namerala v prepočte 1,33 promile alkoholu v dychu. Večer zistili u 57-ročného Jána zo Sečoviec za volantom 1,27 promile, opakované skúšky mali stúpajúce hodnoty. Najviac alkoholu v dychu zistili u 48-ročného Tomáša z košickej mestskej časti Krásna, a to 3,48 promile.Pod vplyvom bol aj 33-ročný Patrik z okresu Košice – okolie.uvádza polícia s tým, že 1,10 promile alkoholu v dychu zistila u 21-ročného Dominika zo Spišskej Novej Vsi a porucha osvetlenia prezradila 28-ročného Mareka z Pavloviec nad Uhom, ktorý šoféroval s 1,54 promile.V sobotu (24. 8.) z pruhu do pruhu v Strážskom jazdil 21-ročný Michal z okresu Humenné, pričom pri kontrole policajnou hliadkou mu namerali v prepočte dve promile alkoholu. Pri návrate zo Šíravy policajti kontrolovali aj 42-ročného Milana z Nacinej Vsi, u ktorého zistili 2,21 promile.Ako polícia ďalej informuje, ďalších troch vodičov odhalili jej hliadky v nedeľu (25. 8.). Štyridsaťšesťročnému Rastislavi z okresu Gelnica v Helcmanovciach namerali v dychu 1,23 promile. Po obci Borša jazdil s 1,56 promile 28-ročný Ján a v prepočte s 1,10 promile alkoholu v dychu šoféroval v obci Slanec 28-ročný Matúš z okresu Košice-okolie.