Nezvestného starostu Soulu našli mŕtveho, bol podozrivý zo sexuálneho obťažovania

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nezvestného starostu Soulu našli po rozsiahlej pátracej operácii mŕtveho. Park Won-sun, ktorý mal na krku podozrenia zo sexuálneho obťažovania, sa ráno rozlúčil so svojou dcérou slovným odkazom podobným "poslednej vôli" a odišiel z domu.Polícia našla jeho telo v blízkosti tradičnej reštaurácie na severe Soulu viac než sedem hodín po tom, čo odštartovala intenzívne pátranie.V rámci neho zmobilizovala okolo 600 policajtov a hasičov, drony a psov a prehľadávala kopce, kde naposledy zachytila signál jeho mobilného telefónu. Ten bol medzičasom vypnutý.Starostovo zmiznutie nahlásila polícii práve jeho dcéra. Predstaviteľ miestneho magistrátu rovnako potvrdil, že Pak z neznámych dôvodov neprišiel vo štvrtok do práce a museli mu preto zrušiť celý program a všetky plánované stretnutia.Park, právnik a dlhoročný občiansky aktivista, sa stal starostom hlavného mesta Južnej Kórey v roku 2011. V úrade bol už svoje tretie a zároveň posledné funkčné obdobie.Ako člen liberálnej Demokratickej strany prezidenta Mun Če-ina bol považovaný za potenciálneho kandidáta liberálov do nadchádzajúcich prezidentských volieb v roku 2022.