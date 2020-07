Čečenský líder Ramzan Kadyrov hádže vinu za vraždy jeho kritikov na zahraničné tajné služby

Rusi bez komentára

Obeť nemenovali

Zavraždení oponenti

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Čečenský líder Ramzan Kadyrov obvinil z nedávnej vraždy Čečena v Rakúsku, ktorý ho kritizoval, a ďalších zabití etnických Čečenov v Európe zahraničné tajné služby.Vodca ruskej republiky na blogu poprel svoju účasť na rakúskom incidente a uviedol, že muž, ktorého zabili cez víkend neďaleko Viedne, sa stal obeťou "tajných služieb pracujúcich proti Rusku a mne".Ako sa ďalej vyjadril, zahraniční špióni ho chcú vraždami etnických Čečenov v Európe skompromitovať a tiež pošpiniť dobré meno Ruska.Kadyrov vyhlásil, že zahraničné tajné služby vedia, že "Čečeni dovedú na zodpovednosť tých, čo ich urážali, aj po desaťročiach"."Je to paradox - zabijaci najatí tajnými službami zachránia tých psov od hanebného zodpovedania sa za každé ich slovo," uviedol a zároveň varoval Čečenov v zahraničí pred tým, aby sa stali "spotrebným materiálom" pre zahraničné tajné služby inak ich "stretne rovnaký osud a budú z toho viniť Kadyrova a jeho tím".Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina Kadyrovovo vyhlásenie nekomentoval.Rakúska polícia obeť vraždy nemenovala, no podľa ruských médií je to Mamichan Umarov, ktorý sa na svojom blogu nazýval Anzor z Viedne.Ruské médiá informovali, že nedávno nahral na internet video, kde oplzlými výrazmi kritizoval Kadyrova.Polícia prípad vyšetruje ako možnú politickú vraždu a pre podozrenia z účasti na vražde zatkla dvoch etnických Čečenov. V utorok proti vražde protestovala pred ruským veľvyslanectvom vo Viedni skupina Čečenov.Sobotňajší prípad je jedným z viacerých v ostatných rokov. Nemeckí prokurátori v júni obvinili Rusa z vraždy etnického Čečena z Gruzínska. Vraždu, ktorá sa odohrala vlani v Berlíne, si podľa nich objednali ruské úrady.Vo februári zase vo francúzskom Lille našli dobodaného Imrana Alijeva, ktorý mal na službe YouTube kanál kritizujúci Kadyrova.V tom istom mesiaci zase vo Švédsku napadli ďalšieho čečenského disidenta Tumsa Abdurachmanova.