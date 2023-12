Nezvestný tínedžer sa vrátil po šiestich rokoch do Spojeného kráľovstva (foto)

Zmizli v roku 2017

17.12.2023 (SITA.sk) - Britský tínedžer Alex Batty, ktorého našli vo Francúzsku po tom, čo bol šesť rokov nezvestný, sa vrátil do Spojeného kráľovstva. Referuje o tom spravodajský web BBC s odvolaním sa na políciu v Greater Manchester.Alex, jeho matka a starý otec zmizli v roku 2017, keď boli na dovolenke v Španielsku. Jeho matka nemá v súčasnosti 17-ročného mladíka v rodičovskom poručníctve a miesto jej súčasného pobytu nie je známe.Predstavitelia polície na tlačovej konferencii uviedli, že ešte nie sú známe okolnosti chlapcovho zmiznutia. Polícia zatiaľ nerozhodla, či bude prebiehať trestné stíhanie.Alexa našiel v stredu motorista, ktorý ho zbadal pri ceste vo francúzskej časti Pyrenejí neďaleko Toulouse.Predpokladá sa, že Alex ostatných šesť rokov žil so svojou matkou a starým otcom nomádskym životným štýlom v duchovných komunitách.Chlapcova matka Melanie a starý otec David Batty 30. septembra 2017 odišli z Greater Manchester s Alexom na vopred dohodnutú týždňovú dovolenku do Marbelly v Španielsku. Naposledy ich videli v prístave v Málage 8. októbra toho istého roka, v deň, keď sa očakával ich návrat do Spojeného kráľovstva.Alex odvtedy žil v odľahlých pyrenejských údoliach a cestoval z miesta na miesto. Oblasť na úpätí Pyrenejí je známa tým, že priťahuje ľudí, ktorí hľadajú alternatívny životný štýl.Obyvatelia malej dedinky La Bastide v Pyrenejach povedali pre BBC, že Alex býval posledné dva roky v miestnom penzióne. Francúzski predstavitelia uviedli, že sa rozhodol odísť, keď jeho matka chcela ísť do Fínska. Predpokladá sa, že Alex kráčal hornatým terénom južného Francúzska štyri dni, kým ho uprostred noci našiel vodič dodávky.Vodič Fabien Accidini povedal, že tínedžerovi požičal svoj telefón a umožnil mu použiť svoj účet na Facebooku na kontaktovanie jeho starej mamy Susan Caruanovej."Nemôžem vyjadriť svoju úľavu a šťastie, že Alex bol nájdený v bezpečí a v poriadku," uviedla vo vyhlásení, ktoré zverejnila polícia.