Na Slovensku máme drakonicky vysoké tresty, tvrdí premiér

17.12.2023 (SITA.sk) - Na Slovensku máme drakonicky vysoké tresty. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to skonštatoval predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) v súvislosti so zámenom vlády znižovať novelizáciou Trestného zákona trstené sadzby za ekonomické trestné činy.„Bolo obdobie, keď sa stínali hlavy vreckovým zlodejom. A tie hlavy sa stínali na verejnom priestranstve, kde bolo 30-tisíc ľudí," povedal Fico s tým, že keď stínali hlavu vreckovému zlodejovi, medzi zhromaždenými chodili vreckoví zlodeji a kradli. „To je asi najlepší príklad toho, že nefungujú vysoké tresty," uviedol Fico.Podľa premiéra je tiež dôležité odbremeniť preplnené väznice. To je možné dosiahnuť buď výstavbou nových, alebo takzvanou depenalizáciou a dekriminalizáciou.„Plus ideme aj do znižovania trestov pokiaľ ide o drogy. Robíme veľký rozdiel medzi tým, kto užíva drogy alebo tým, kto s drogami obchoduje," dodal Fico.