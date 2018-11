NEZVRATNÝ OSUD: Streľbu v Las Vegas prežil, útok v Kalifornii už nie

Na snímke záchranné zložky pomáhajú zranenej osobe po streľbe v blízkosti baru Borderline Bar & Grill v kalifornskom meste Thousand Oaks 8. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 9. novembra (TASR) - Muž, ktorý prežil vlaňajšiu masovú streľbu v Las Vegas, bol medzi obeťami stredajšieho útoku v Kalifornii. Informovala o tom v piatok stanica BBC.Telemachus Orfanos (27) zomrel spolu s ďalšími 11 ľuďmi, keď útočník spustil paľbu v nočnom podniku Borderline Bar and Grill v kalifornskom meste Thousand Oaks ležiacom severozápadne od Los Angeles.Orfanos minulý rok unikol pred smrťou v nevadskom Las Vegas, kde strelec zabil 58 ľudí. Išlo o najtragickejší incident svojho druhu v dejinách Spojených štátov. Mnohí z tých, ktorí streľbu v Las Vegas prežili, sa stretávali v inkriminovanom bare.uviedol Orfanosov otec pre miestne médiá. Telemachus Orfanos bol absolventom strednej školy Thousand Oaks High School a neskôr vstúpil do vojenského námorníctva.Páchateľom stredajšej streľby bol podľa polície 28-ročný Ian David Long, veterán námornej pechoty (US Marine Corps), ktorý mal údajne posttraumatickú stresovú poruchu. Od novembra 2010 do júna 2011 slúžil v Afganistane. Po vykonaní útoku v kalifornskom bare ho našli mŕtveho na mieste činu - podľa miestneho šerifa sa sám zastrelil.Útočník sa dostal do podniku po tom, ako pri vchode zastrelil tzv. vyhadzovača. Následne vnútri hodil dymovnicu a spustil paľbu zo svojej legálne držanej poloautomatickej ručnej zbrane. Zbraň však mala rozšírený zásobník, čo je v Kalifornii protizákonné. Pri útoku utrpelo zranenia najmenej desať ďalších ľudí.