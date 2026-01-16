|
Piatok 16.1.2026
Meniny má Kristína
16. januára 2026
NEZVYČAJNÉ RÁNO: Na Slovensku sa objavil vzácny teplotný jav
Bežne sú aj v polohách do približne 1000 metrov nad morom rozdiely v teplote okolo desiatich stupňov Celzia.
Ráno nastala na Slovensku pomerne vzácna situácia, keď bola teplota vzduchu na väčšine územia blízka nule. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Vysvetlil, že na Slovensku sa bežne vyskytujú výraznejšie rozdiely v teplote vzduchu, a to nielen medzi nížinami a vrcholmi Tatier, ale aj v rámci nižších polôh.
„Dnes ráno tak nastala pomerne vzácna situácia, keď je teplota na väčšine územia blízka nule. Zo staníc do 1000 metrov nad morom má najnižšiu teplotu Nižný Komárnik na krajnom severovýchode územia, kde sú približne mínus dva stupne Celzia. Naopak, najteplejšie je v Ráztočne v okrese Prievidza, kde sú dva stupne Celzia. Najnižšiu teplotu pozorujeme na Lomnickom štíte, kde bolo v piatok ráno mínus 5,5 stupňa Celzia. Absolútny rozdiel na Slovensku je tak iba 7,8 stupňa Celzia, čo je pomerne málo,“ uviedol SHMÚ.
Ústav doplnil, že bežne sú aj v polohách do približne 1000 metrov nad morom rozdiely v teplote okolo desiatich stupňov Celzia, a to aj v prípadoch, keď cez územie Slovenska nepostupuje studený alebo iný front. Väčšie rozdiely sa podľa meteorológov zvyčajne vyskytujú v ranných hodinách a v situáciách, keď sa počasie mení, napríklad počas teplotnej inverzie alebo pri prechode výrazného frontálneho rozhrania. „Teplotne výrazné studené fronty dokážu priniesť aj v rámci nižších polôh okamžité rozdiely v teplote až okolo 20 stupňov Celzia,“ pripomenul SHMÚ.
Ako dodal, ešte vo štvrtok (15. 1.) bol teplotný rozdiel na Slovensku výraznejší a v predchádzajúci deň ešte väčší. Aktuálny vývoj súvisí podľa odborníkov s rozdielmi v oblačnosti a s vlastnosťami vzduchovej hmoty. „Za teplým frontom sa oteplenie prejavilo najprv vo vyšších hladinách, potom postupne na západe a v Žilinskom kraji a vo štvrtok sa výraznejšie oteplilo už aj v Banskobystrickom kraji a na východe,“ objasnil SHMÚ.
Meteorológovia spresnili, že kým v stredu (14. 1.) a vo štvrtok ráno sa miestami ešte zmenšovala oblačnosť a v oblasti sa nachádzal chladnejší vzduch z predchádzajúcich dní, v piatok v noci to už tak nebolo. „Oblačnosť, ktorej bolo všade veľa, zabránila výraznejšiemu ochladeniu na celom území,“ doplnili.
