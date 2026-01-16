Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 16.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kristína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

16. januára 2026

Činohra SND uvedie premiéru inscenácie Etudy, venuje sa téme autizmu



Mazalán pri písaní hry pracoval s autentickým textom rozhovorov a príbehov z dokumentárnych filmov a kníh o živote ľudí s PAS.



Zdieľať
Činohra SND uvedie premiéru inscenácie Etudy, venuje sa téme autizmu

Tému života ľudí s poruchou autistického spektra (PAS) prináša v novej inscenácii Etudy Činohra Slovenského národného divadla (SND). Pôvodnú hru Petra Mazalána a Lucie Mihálovej, ktorá divákov dostane do sveta jednej rodiny, staršieho manželského páru, a do ich života s dospelým autistickým synom, predstavili tvorcovia a herci na štvrtkovej tlačovej konferencii v Modrom salóne, kde sa premiéra uskutoční 17. januára.

„Tému autizmu žijem, nevnímam ju pasívne bez skúseností v rodine,“ uviedol Mazalán, ktorý je tiež režisérom i scénografom nového titulu. Vyštudovaný operný spevák a architekt sa téme života s autizmom venuje dlhodobo, má autistického synovca a považuje za veľmi dôležité, že sa život ľudí s PAS dostáva okrem filmového spracovania a televíznych relácií aj na divadelné dosky.

Mazalán pri písaní hry pracoval s autentickým textom rozhovorov a príbehov z dokumentárnych filmov a kníh o živote ľudí s PAS. Chcel, aby vzniklo dramatické dielo, ktoré je skutočným záznamom rodičov, pre ktorých sa stal život opatrovateľským povolaním. Spoluautorkou hry je Lucia Mihálová, ktorá vychádzala z osobnej skúsenosti s autistickým synom. Inscenácia Etudy podľa jej slov zobrazuje najbežnejšiu slovenskú realitu. Na rozdiel od filmových či literárnych diel, v ktorých sú autisti „romantizovaní“, vykresľovaní ako nadprirodzené bytostí s vlastným svetom, v niečom výnimoční a geniálni.

„Ukazujeme príbeh rodiny so všetkým starosťami, ktoré si so sebou nesie, pretože systém ako je na Slovensku momentálne nastavený, vôbec nie je funkčný pre integráciu alebo inklúziu ľudí autistického spektra do spoločnosti. A to je jedna z vecí, ktorú musí rodič riešiť dennodenne celý život,“ poznamenala Mihálová. Podčiarkla, že svojho autistického syna vníma ako veľký dar. „Veľmi veľa vecí som sa naučila vďaka nemu vnímať úplne inak, alebo sa zamýšľať nad mnohými aspektmi fungovania sveta a človeka v ňom, na ktoré by som ináč vôbec v živote neprišla, keby som nebola konfrontovaná s fascinujúcou mysľou, ako majú autisti,“ dodala.

Jednou z inšpirácií k vzniku hry bola i kniha rozhovorov Jozefa Bednára Nezlomní. Juraj Loj priznal, že v príprave na stvárnenie autistického Adama si popri rozhovoroch s autormi hry prečítal aj knihy Martina Selnera Autismus Chardonnay. Začal sa tiež zaoberať pohybom ľudí s PAS. „Aj keď títo ľudia na spektre možno nerozprávajú, alebo nevedia sa vyjadriť, telo im do spoločnosti vysiela signály, len sa ich treba naučiť čítať,“ dodal Loj.

Spolu s ním si v hre, ktorá sa zaoberá aj otázkami, aká je perspektíva budúcnosti pre dieťa s autizmom, keď jeho rodiča už nebudú, ďalej hrajú Jana Oľhová a František Kovár. Inscenácia je prepojená so živou a klasickou hudbou v podaní klaviristu Petra Pažického. Kostýmy navrhla Katarína Holková.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Huawei na globálnom podujatí v Dubaji predstavil skladací smartfón Huawei Mate X7 a novú generáciu inovatívnych zariadení
<< predchádzajúci článok
NEZVYČAJNÉ RÁNO: Na Slovensku sa objavil vzácny teplotný jav

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 