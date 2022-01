NFL: Bradyho dres vydražili za rekordných 423.000 eur

Dres Toma Bradyho vydražili cez víkend za 480.000 amerických dolárov, čo je nový rekord ligy amerického futbalu NFL.





Legendárny quarterback dal do dražby čierny dres tímu Tampa Bay Buccaneers s číslom 12 z minuloročného zápasu s Atlantou Falcons (44:27), ktorý podpísal a pridal naň aj viacero ďalších poznámok. Medzi nimi aj skratku G.O.A.T (Greatest of All Time) - najlepší v histórii.Aj predchádzajúci rekord držal Brady, keď sa len pred niekoľkými týždňami vydražil jeho dres z októbrového zápasu za 320.500 dolárov. Informovala o tom ESPN.