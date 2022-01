Pandémia vyvoláva pred ZOH otázniky, IIHF a zväzy krízovo zasadnú

Po neúčasti hráčov z NHL na ZOH 2022 v Pekingu je otázny osud celého hokejového olympijského turnaja. Ako informovala agentúra DPA, medzi národnými zväzmi a ligami sa zvyšuje neistota v súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou, ktorá zapríčinila odklady mnohých zápasov a poslala do karantén viaceré tímy. Vo štvrtok majú o aktuálnych problémoch diskutovať predstavitelia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) so zástupcami zväzov a európskych súťaží.





Podľa DPA je však nateraz nepravdepodobné zrušenie mužského hokejového turnaja. "Nebezpečné je, že sa situácia môže každým dňom zmeniť. Je to dynamický proces," uviedol prezident Nemeckého hokejového zväzu (DEB) Franz Reindl. Ten je zároveň aj člen Rady IIHF a dobre pozná problémy jednotlivých národných zväzov. Tie sú podľa neho také veľké, že sa vo štvrtok uskutoční v Zürichu krízové zasadnutie, kde budú zúčastnené strany preberať všetky otázky za a proti konaniu olympijského turnaja.Zámorská NHL už pred Vianocami oznámila, že pre rýchlo sa šíriaci variant koronavírusu omikron neumožní svojim hráčom štart pod piatimi olympijskými kruhmi, a to aj napriek pôvodnému prísľubu zahrnutému v kolektívnej zmluve. Pandemické problémy však zažívajú aj európske hokejové súťaže, ktorých program výrazne nahlodala nákaza. V KHL sú momentálne v karanténe štyri kluby - Avtomobilist Jekaterinburg, Salavat Julajev Ufa, CSKA Moskva a Dinamo Riga, pričom liga odložila už 11 zápasov. V utorok mali kluby hovoriť počas videocallu o ďalšom postupe. Podobná situácia s odkladmi stretnutí je aj vo Fínsku, Švédsku, Nemecku či Česku. Zvýšené obavy panujú po MS hráčov do 20 rokov, ktoré predčasne ukončili po tom, ako pozitívne testy na koronavírus spôsobili kontumáciu troch duelov a poslali do karantény tri reprezentačné tímy.Je otázne, ako sa budú pred ZOH tvoriť súpisky národných mužstiev zo súťaží, v ktorých vládne COVID-19. "Treba zodpovedať viacero otázok. Čo sa napríklad stane, keď sa hráči nakazia priamo na mieste alebo pri spiatočnej ceste?" - pýta sa generálny riaditeľ Nemeckej hokejovej ligy Gernot Tripcke.Hokej ako interiérový šport je na rozdiel od iných olympijských športov koronavírusom viac ohrozený. Zásadný verdikt o prípadom zrušení pekinského turnaja, ktorý má odštartovať 9. februára, môže vyniesť iba Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Rozhodovať sa však môže iba na základe postoja IIHF. Slovenskí reprezentanti by mali otvoriť svoje účinkovanie na ZOH 2022 vo štvrtok 10. februára o 9.40 SEČ duelom s Fínskom, v C-skupine sa majú stretnúť ešte so Švédskom (v piatok 11. februára o 9.40) a Lotyšskom (v nedeľu 13. februára o 5.10).