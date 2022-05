NFŠ, a.s.: Bratislave sme odovzdali stavebné objekty v hodnote takmer 1,5 milióna eur

2.5.2022 (Webnoviny.sk) -"Dávno tvrdíme, že pri výstavbe Národného futbalového štadióna sme nevybudovali iba štadión ako taký, ale prispeli aj ku výraznému zlepšeniu občianskeho komfortu v okolí. Bratislavčania možno až teraz zistia, že rekonštruované verejné osvetlenie na Bajkalskej ulici, rozšírenie a úpravy Bajkalskej ulice, prípadne križovatka Bajkalskej a Trnavskej ulice, sú nové práve preto, že sme to urobili aj zaplatili my", povedal predseda predstavenstva NFŠ, a.s. Pavel Komorník a dodal, že desať odovzdaných objektov zďaleka nie je všetko, čo NFŠ, a.s. pri budovaní štadióna pre okolie poskytla."Národný futbalový štadión je špičkové dielo, ktoré potvrdzuje aj svoju multifunkčnosť. Veľkokapacitné očkovacie centrum bratislavskej župy je iba jedným z príkladov. Sme pripravení privítať veľké kultúrne podujatia a rôzne druhy športov a športových šou. Takéto podujatia môžu štátnej kasy priniesť doslova milióny eur len na DPH", povedal Pavel Komorník a dodal, že rokovania o minimálne jednom veľkom hudobnom festivale, ktorý sa má tento rok konať práve na Národnom futbalovom štadióne, sú prakticky vo finále.Podľa Komorníka je preto spor, ktorý voči NFŠ, a.s. vyvolal kvôli štadiónu štát, zbytočný a absurdný. "Je zrejmé, že štadión do mesta patrí a je zrejmé, že má potenciál priniesť mestu a celému Slovensku veľké hodnoty. Mrzí nás, že štát si to akoby nedokáže, alebo skôr nechce uvedomiť", dodal na záver Pavel Komorník.Sasinkova5, 811 08 Bratislavainfo@narodnyfutbalovystadion.skInformačný servis