Smer a Hlas robia podľa Foltina divadlo na naťahovanie rozpravy, Fico by začal za mrežami spievať ako škovránok

2.5.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Roman Foltin (SaS) vyzval poslancov Smeru-SD Hlasu-SD , aby nenaťahovali rozpravu o Robertovi Ficovi . "Padni komu padni, rozprávali poslanci opozície kedysi. Teraz robia obštrukcie a divadlo len pre to, aby naťahovali rozpravu. Dokonca vystupujú aj takí poslanci, čo v živote neprehovorili. Je to až komické. Vyzývam ich, aby s tým prestali a dali voľný priechod spravodlivosti," napísal Foltin na sociálnej sieti. Reagoval tak na diskusiu parlamentu o žiadosti Generálnej prokuratúry SR vydať súhlas s väzobným stíhaním poslanca Fica (Smer-SD).„Fico sa bojí a boja sa aj jeho verní poslíčkovia, poslanci. Nehovorím len o smerákoch, ale aj o hlasákoch. Vlastne momentálne medzi nimi nie je žiaden rozdiel. Boja sa aj jedni a aj druhí, pretože vedia, že ak ich ,šéf’ skončí v base, začne spievať ako taký škovránok. Až potom by sme všetci len videli, čo všetko s Ficom napáchali a kde sa čo pokradlo. A nespieval by len Fico, ale aj iní, ktorí sedia za mrežami a tajne dúfajú, že keď sa Smer dostane k moci, všetkých prepustia,“ uviedol poslanec Foltin.