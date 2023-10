NH: Washington s Fehérvárym prehral v Ottawe, Detroit zdolal Pittsburgh

Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave s Martinom Ferhérvárym prehrali v NHL na ľade Ottawy Senators 1:6. Slovenský obranca odohral 19 minút, počas ktorých si pripísal dva mínusové body, dve trestné minúty a tri zblokované strely. Capitals majú po troch zápasoch iba dva body a priebežne sú na poslednom mieste vo Východnej konferencii. Do zostavy "senátorov" sa po dlhšej absencii vrátil útočník Josh Norris a k víťazstvu prispel dvoma gólmi.





Presvedčivý triumf na domácom ľade dosiahli aj hráči Detroitu, ktorí zdolali Pittsburgh 6:3. Na všetkých troch góloch "tučniakov" sa podieľal obranca Erik Karlsson. K prvému presnému zásahu v drese Pittsburghu od letného príchodu zo San Jose pridal dve asistencie. Tri kanadské body si pripísali aj Alex DeBrincat (2+1) a Dylan Larkin (0+3) z Detroitu. Pittsburgh má po štyroch zápasoch bilanciu dve víťazstvá a dve prehry. Detroit potvrdil vydarený vstup do sezóny a dosiahol tretí plný bodový zisk za sebou. V štyroch zápasoch strelil 19 gólov, viac má iba Carolina (20). "Náš káder má hĺbku a každá formácia môže skórovať. Máme veľa možností zloženia formácií, takže je pre súpera ťažké všetky eliminovať," povedal strelec dvoch gólov Alex DeBrincat.Red Wings viedli 4:1, Penguins však dvoma gólmi zdramatizovali priebeh zápasu. Následné dva góly inkasovali počas hry bez brankára. "Páčil sa mi náš návrat," priznal tréner Mike Sullivan, ktorý po zápase pochválil mladý tím Detroitu: "Niektorí z ich mladých hráčov ukazujú veľký potenciál a k tomu získali viacero skúsenejších, ktorí majú kvalitu, napríklad DeBrincat. Red Wings sú ťažký súper, v zostave majú veľa rýchlych hráčov." Detroit je na čele Východnej konferencie spoločne s Ottawou, pričom oba tímy majú po šnúre troch víťazstiev na konte šesť bodov. Šesťbodová je aj Carolina.Senators naplno bodovali aj v treťom domácom zápase sezóny. Fehérváry nastúpil v druhej obrannej dvojici s Trevorom Van Riemsdykom a popri svojom sezónnom maxime v počte odohratých minút (19:00) mal aj jednu strelu a jeden hit. Jeho spoluhráč Alexander Ovečkin neskóroval ani v treťom zápase v novom ročníku a svojou strelou v tretej tretine trafil do tváre obrancu domácich Arťoma Zuba, ktorý sa už do zápasu nevrátil.Do zostavy "senátorov" sa po operácii ramena vrátil útočník Josh Norris, pre ktorého to bol prvý súťažný zápas od 22. januára. "Bola to dlhá cesta, no teraz som konečne tu. Nechcem príliš filozofovať nad tým, aký úžasný bol môj návrat, no sme šťastní, že sme zvíťazili," poznamenal Norris a z jeho prvého zápasu po dlhom čase mal radosť aj spoluhráč Drake Batherson, ktorý mu prihral na oba góly: "Spravil iba to, za čo ho platia. Pre neho aj pre jeho rodinu je skvelé, že sa vrátil. Viem, čo to pre neho znamená. Bol šťastný, že môže konečne hrať a jeho návrat nemohol lepšie dopadnúť."Pre Capitals to bol prvý zápas v sezóne na klzisku súperov. Prvýkrát od novembra 2013 inkasovali od Ottawy viac než päť gólov. "V prvej tretine sa mi naša hra veľmi páčila. Myslím si, že to bolo zatiaľ našich najlepších 20 minút v sezóne. Prehrávali sme 1:2, no v našej hre nebol vážnejší problém. Nepochyboval som o našej schopnosti vrátiť sa do zápasu. Potom však prišla druhá tretina, v ktorej sa potvrdilo, že momentálne sme v situácii, keď súper gólom potrestá každú našu chybu," povedal Spencer Canbery, tréner Capitals.

NHL - výsledky:



Ottawa Senators - Washington Capitals 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Góly: 5. Tarasenko (Greig, Joseph), 13. Norris (Batherson, Stützle), 22. Norris (Batherson), 25. Zub (Sanderson, Tarasenko), 36. Giroux (Chabot, Stützle), 52. Sanderson (Stützle, Giroux) - 19. Carlson (Ovečkin, Wilson). Brankári: Forsberg - Kuemper, strely na bránku: 29:24



Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)

Góly: 13. DeBrincat (Czarnik, Gostisbehere), 26. Chiarot (Larkin, Petry), 36. Copp (Petry, Rasmussen), 38. Perron (Larkin, DeBrincat), 59. Copp, 59. DeBrincat (Larkin) - 1. Malkin (Smith, Karlsson), 24. Karlsson (Crosby, Graves), 54. Rust (Karlsson, Pettersson). Brankári: Husso - Jarry, strely na bránku: 29:32



Slovák v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 19:00 0 0 0 -2 1 2



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/