Video: Messi dal dva góly Peru, Brazília prehrala v Uruguaji

Lionel Messi v utorok dvakrát skóroval pri víťazstve Argentíny 2:0 na ihrisku Peru v kvalifikácii MS. Za národný tím odohral celý zápas. Brazília prehrala v Uruguaji 0:2, čím sa skončila jej šnúra 37 zápasov bez prehry v kvalifikácii. Navyše prišla o útočníka Neymara, ktorý opustil štadión Centenario v Montevideu o barlách so zranením ľavého kolena.



Tridsaťšesťročný Messi vynechal niekoľko zápasov svojho klubu Inter Miami pre svalové bolesti. Na Národnom štadióne v Lime však vyzeral veľmi sviežo a prispel k sebavedomému výkonu Argentíny. Prvý gól strelil po protiútoku v 32. minúte, o desať minút neskôr uzavrel skóre duelu. Po prestávke rozvlnil sieť aj po tretí raz, ale tento zásah neplatil pre ofsajd. "Máme dobrú skupinu a dobré prostredie v našej šatni a veci sú oveľa jednoduchšie. Užívame si, že sme spolu a že hráme spolu," citovala Messiho agentúra AP.



Po pomalšom úvode zápasu v Montevideu sa ako prvý presadil Darwin Nunez v 42. minúte, po prestávke v 77. minúte strelil druhý gól domácich Nicolas de la Cruz. "Musíme byť realisti, musíme sa zlepšiť," povedal kapitán Brazílie Casemiro. Jeho spoluhráč Neymar opustil ihrisko na konci prvého polčasu. "Ak odíde z ihriska, nie je to len tak, vždy to je niečo vážne. Ale verím, že bude čoskoro späť," dodal Casemiro. Uruguaj pod vedením Argentínčana Marcela Bielsu zaznamenal prvé víťazstvo proti Brazílii po 22 rokoch.



V ďalších zápasoch zdolala Venezuela súpera z Čile 3:0, Ekvádor remizoval s Kolumbiou 0:0 a Paraguaj zdolal Bolíviu 1:0. Argentína vedie juhoamerickú kvalifikáciu s plným počtom 12 bodov.

4. kolo juhoamerickej kvalifikácie:





Peru - Argentína 0:2 (0:2)

Góly: 32. a 42. Messi



Uruguaj - Brazília 2:0 (1:0)

Góly: 42. Nunez, 77. de la Cruz



Venezuela - Čile 3:0 (1:0)

Góly: 45.+1 Soteldo, 72. Rondon, 79. Machis, ČK: 59. Nunez (Čile)



Ekvádor - Kolumbia 0:0



Paraguaj - Bolívia 1:0 (0:0)

Gól: 69. Sanabria



tabuľka:



1. Argentína 4 4 0 0 7:0 12

2. Uruguaj 4 2 1 1 8:5 7

3. Brazília 4 2 1 1 7:4 7

4. Venezuela 4 2 1 1 5:2 7

5. Kolumbia 4 1 3 0 3:2 6

6. Ekvádor 4 2 1 1 4:3 4

7. Paraguaj 4 1 1 2 1:2 4

8. Čile 4 1 1 2 3:6 4

9. Peru 4 0 1 3 0:5 1

10. Bolívia 4 0 0 4 2:11 0