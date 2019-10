NHL: Americký útočník Stempniak ukončil kariéru

Hráč Caroliny Hurricanes Lee Stempniak (vľavo) oslavuje so spoluhráčom Brettom Pesceom gól do bránky Chicaga Blackhawks. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. októbra (TASR) - Americký hokejový útočník Lee Stempniak ukončil vo veku 36 rokov profesionálnu kariéru. Počas nej sa objavil v 10 kluboch zámorskej NHL, v ktorej odohral celkovo 939 zápasov.Stempniaka draftoval v roku 2003 klub St. Louis Blues. Okrempostupne obliekal aj dresy Toronta, Phoenixu, Calgary, Pittsburghu, New York Rangers, Winnipegu, New Jersey, Caroliny a Bostonu. Práve v dreseodohral v ročníku 2018/2019 svoje záverečné dva zápasy v NHL. Prevažnú časť ročníka strávil vo farmárskom klube Providence Bruins v AHL. V NHL odohral celkovo 939 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 206 gólov a 269 asistencií. V rokoch 2007-2009 trikrát reprezentoval USA na majstrovstvách sveta.