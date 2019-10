NHL: E. Kane dostal trojzápasový dištanc za napadnutie rozhodcov

Evander Kane, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. októbra (TASR) - Kanadský útočník Evander Kane bude chýbať hokejistom San Jose Sharks v úvode novej sezóny NHL. Ligová disciplinárka ho potrestala trojzápasovým dištancom za fyzické napadnutie a urážky rozhodcov.Dvadsaťosemročný krídelník pyká za svoje správanie v nedeľnom prípravnom stretnutí v Las Vegas, kde Sharks prehrali 1:5. Kane v tretej tretine odstrčil rozhodcu, ktorý sa ho snažil oddeliť od domácich hráčov, po vylúčení a predčasnom odchode do šatne ešte arbitrov počastoval slovnými urážkami. Okrem trojzápasovej stopky mu strhnú z platu takmer 113.000 eur, ktoré poputujú do hráčskeho rezervného fondu. Informovala o tom oficiálna webstránka súťaže.