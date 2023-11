NHL: Asistencia Pospíšila Calgary nestačila, v Ottawe prehralo 1:4

Slovenský hokejista Martin Pospíšil zaznamenal svoju prvú asistenciu v NHL, no jeho tím Calgary v noci na nedeľu prehral na ľade Ottawy 1:4. Pospíšil v 36. minúte po úniku krásne pripravil gól pre Blakea Colemana, ktorý znížil na 1:2. Pre zranenie nedohral zápas proti Caroline (0:4) obranca Tampy Bay Erik Černák, bez bodu skončili Adam Ružička (Calgary), Juraj Slafkovský (Montreal) a Tomáš Tatar (Colorado), pre zranenie nehral Martin Fehérváry (Washington).



Pospíšil nastúpil v tretej útočnej formácii na 11 minút a 22 sekúnd a zapísal si aj dve strely na bránu a šesť "hitov." Vo svojom štvrtom zápase v profilige bodoval v treťom a k dvom gólom pridal premiérovú asistenciu. Dvadsaťtriročný útočník vystihol rozohrávku Senators, obhodil si Travisa Hamonica a v rýchlom úniku dvoch proti jednému peknou “žabkou” ponad ležiaceho obrancu našiel Colemana, ktorý nemal problém úspešne zakončiť. Pospíšilov krajan Ružička sa v štvrtom útoku postaral taktiež o dve strely a hral 13:51 min. V polovici zápasu mohol skórovať aj on, ale jeho strela spomedzi kruhov zazvonila na žrdi. Flames majú na konte 10 bodov a patrí im 14. miesto v Západnej konferencii. Senators ukončili päťzápasovú domácu sériu prehier, gólom a asistenciou k tomu prispel Drake Batherson. Presadil sa aj Rourke Chartier, ktorý v NHL skóroval prvýkrát od 28. októbra 2018, keď bol ešte hráčom San Jose. Bol to jeho druhý gól v 32. zápase v profilige. “Tento gól si vážim ešte viac ako prvý. Dúfam, že na tretí tak dlho čakať nebudem,” povedal pre nhl.com 27-ročný útočník, ktorý na dva roky (2019-2021) prerušil kariéru pre symptómi po otrase mozgu. “Senátori” už v nedeľu odletia do Švédska, kde sa v rámci Global Series stretnú v Štokholme s Detroitom (štvrtok) a Minnesotou (sobota). “Nemohlo to prísť v lepšom čase po tom, čím všetkým sme si prešli. Mali sme zranenia, okolo tímu bolo veľa vzruchu. Teraz zmeníme prostredie, ideme do Európy, kde to bude všetko iné a verím, že tam odohráme dobré zápasy,” uviedol tréner Ottawy D.J. Smith.



Zo Slovákov sa v nedeľu objavil na ľade aj Slafkovský a hoci nebodoval, jeho Montreal zdolal lídra Východnej konferencie Boston 3:2 po predĺžení. O víťazný gól sa postaral v 63. minúte obranca Kaiden Guhle. Slafkovský nastúpil opäť v druhej formácii s Coleom Caufieldom a Christianom Dvorakom a na ľade bol necelých 14 minút. Zaznamenal jeden strelecký pokus a štyri hity. Canadiens zastavili desaťzápasovú sériu prehier s Bruins, ktorých zdolali prvýkrát od 5. novembra 2019. “Spravili sme množstvo dobrých vecí. Vychádzali nám presilovky, zvládli sme aj oslabenia, celkovo to bol vydarený zápas. Zdolali sme silného súpera, čo nás teší,” povedal strelec víťazného gólu Guhle. Sam Montembeault chytil 26 striel a gólovo sa presadili aj Nick Suzuki a Brendan Gallagher. “Hrali sme dobre, aj keď sme si na prvý gól museli počkať až do tretej tretiny. Verili sme, že môžeme dosiahnuť dobrý výsledok,” dodal Suzuki, ktorý skóroval v štvrtom zápase za sebou. O góly “medveďov” sa postarali Pavel Zacha a Brad Marchand.



Tampa Bay prehrala doma s Carolinou 0:4, navyše prišla o obrancu Černáka, ktorý nedohral pre nešpecifikované zranenie. Slovenský obranca odohral 9 minút a 57 sekúnd, ale v priebehu druhej časti sa z ľadu vytratil a nevrátil sa ani v záverečnej dvadsaťminútovke. Tréner Lightning Jon Cooper nemal presné informácie o jeho stave, ale uviedol, že Černák pôjde na vyšetrenia na základe ktorých sa klub rozhodne, či odcestuje s tímom na krátky dvojzápasový trip. Tampa sa musela zaobísť aj bez svojho najproduktívnejšieho hráča Nikitu Kučerova, ktorý nenastúpil pre chorobu. Prvý shutout v sezóne a piaty v kariére zaznamenal Piotr Kočetkov, ktorý chytil 27 striel. Sebastian Aho a Brent Burns mali bilanciu 1+1, skóroval aj Teuvo Teräväinen. Hurricanes vyhrali šesť z posledných ôsmich duelov a odčinili piatkovú prehru na ľade Floridy. “Dobre sme začali a to bolo dôležité. V predchádzajúcom zápase sme úvod zaspali,” povedal tréner Caroliny Rod Brind’Amour. Tridsaťosemročný Burns strelil svoj 248. gól v kariére a dostal sa na deviate miesto histórie spomedzi obrancov, keď prekonal zápis člena Siene slávy Briana Leetcha.



Z úspechu sa netešil ani Tatar, Colorado podľahlo doma St. Louis vysoko 2:8. Slovenský krídelník nastúpil vo štvrtom útoku, počas desiatich minút na ľade vyprodukoval jeden strelecký pokus, jeden hit a zaznamenal mínusový bod. V drese Blues sa hetrikmi blysli kapitán Brayden Schenn a Pavel Bučnevič, ktorý dal dva góly v oslabení a jeden v presilovke. Štyri asistencie nazbieral Robert Thomas. “Odohrali sme veľmi dobrý zápas, naše špeciálne tímy dnes fungovali perfektne. Bol to kvalitný tímový výkon,” povedal tréner St. Louis Craig Berube. Blues majú formu, keď vyhrali štyri z posledných piatich duelov, naopak Avalanche sa nedarí, z uplynulých siedmich zápasov odchádzali z ľadu päťkrát ako zdolaný tím.



Washington bez obrancu Fehérváryho vyhral na ľade New Yorku Islanders 4:1, keď dva góly strelil Alexander Ovečkin. Fehérváry nenastúpil pre zranenie dolnej časti tela, ktoré utrpel v predchádzajúcom zápase proti New Jersey, Capitals ho už aj zapísali na listinu zranených hráčov. Prvé góly v sezóne strelili Nic Dowd a Alexej Protas, brankár Hunter Shepard vo svojom druhom zápase v NHL chytil 36 striel. “Shepard bol neskutočný, predviedol parádne zákroky. Výborne pracovala aj naša obrana,” povedal Ovečkin, ktorý uzavrel skóre tri sekundy pred koncom pri power play Islanders. Bol to jeho 56. gól do prázdnej bránky, čím vyrovnal rekordný zápis Waynea Gretzkého. Ruský kapitán Washingtonu dal v tejto sezóne štyri góly, celkovo ich má na konte 826 a na lídra všetkých čias Gretzkého stráca 69 presných zásahov.



William Nylander bodoval aj v 15. zápase od začiatku sezóny a svojim desiatym gólom pomohol Torontu k víťazstvu 5:2 nad Vancouverom. “Je radosť na neho pozerať, každá jeho akcia je nebezpečná. Ten gól čo dal bola ukážka jeho sebavedomia. Je to muž na misii,” velebil švédskeho forvarda útočník Maple Leafs Bobby McMann. Nylander môže sériu natiahnuť v rodnej krajine, Toronto totiž mieri do Európy a v piatok sa predstaví v Štokholme proti Detroitu. Canucks prehrali prvýkrát po piatich zápasoch.



Čistým hetrikom v prvej tretine pomohol Zach Hyman k víťazstvu Edmontonu v Seattli 4:1. Oilers zastavili sériu štyroch prehier. Čistým hetrikom v prvej tretine sa pred Hymanom v histórii klubu prezentoval len Gretzky, ktorému sa to podarilo 17. decembra 1986. Od roku 2015 vyhral Edmonton len ôsmy zápas, v ktorom vyšli bodovo naprázdno Connor McDavid aj Leon Draisaitl.



LA Kings prehrali v riadnom čase prvýkrát po ôsmich dueloch, keď nestačili doma na Philadelhiu (2:4). Víťazstvo Flyers vychytal bývalý brankár “kráľov” Cal Petersen, ktorý chytil 35 striel. Do Philadelphie prišiel 6. júna v rámci trojvýmeny s Columbusom. Tréner John Tortorella zaznamenal 1480. víťazstvo v NHL a dostal sa na ôsme miesto v histórii pred Darryla Suttera.



Patrik Laine oslávil návrat do zostavy Columbusu po deviatich zápasoch 200. gólom v kariére, ale Blue Jackets prehrali v Detroite 4:5. Víťazný gól strelil Daniel Sprong. Presadil sa aj Alex DeBrincat a stal sa štvrtým hráčom, ktorý strelil 10 gólov v prvých 15 zápasoch za Red Wings.



Pittsburgh zdolal Buffalo 4:0, keď sa čistým kontom blysol Tristan Jarry (35 zákrokov). Do bránky sa Jarry vrátil po jednozápasovej pauze spôsobenej zranením oka, bol to jeho tretí shutout v sezóne a 16. v kariére. Penguins natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy, skóre otvoril v poslednej minúte krásnym gólom Jevgenij Malkin, keď behkenom z mínusového uhla prekonal Ukku-Pekka Luukkonena. Dvakrát skóroval obranca Erik Karlsson.



Dvanásť gólov padlo v Nashville, kde hráči Arizony vyhrali 7:5. Tromi bodmi (1+2) sa prezentoval Clayton Keller, víťazný gól dal Sean Durzi. Predators nestačili ani dva góly a asistencia Filipa Forsberga.

Sumáre NHL:





Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)



Góly: 4. Raymond (Compher), 5. Fabbri (Fischer, Petry), 37. DeBrincat (Petry), 39. Sprong (Kostin), 43. Walman (Fischer, Veleno) - 6. Texier (Severson), 19. Fantilli (Marčenko, Voronkov), 26. Kuraly (Werenski, Gudbranson), 52. Laine. Brankári: Husso - Martin, strely na bránku: 28:22.







Winnipeg Jets - Dallas Stars 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)



Góly: 29. Perfetti (Namestnikov, Ehlers), 51. Dillon (Scheifele, Connor) - 23. Harley (Suter), 26. Johnston, 32. Duchene (Johnston, Dadonov). Brankári: Hellebuyck - Wedgewood, strely na bránku: 33:29.







Montreal Canadiens - Boston Bruins 3:2 pp (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)



Góly: 41. Suzuki (Matheson, Caufield), 41. Gallagher (Guhle, Evans), 63. Guhle - 1. Zacha (McAvoy, Marchand), 53. Marchand (Van Riemsdyk, Pastrňák). Brankári: Montembeault - Swayman, strely na bránku: 27:28.







Ottawa Senators - Calgary Flames 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 12. Joseph (Sanderson, Stützle), 24. Batherson (Tkachuk, Chychrun), 44. Chartier (Kubalík, Batherson), 46. Hamonic (Stützle, Giroux) - 36. Coleman (POSPÍŠIL). Brankári: Korpisalo - Wolf, strely na bránku: 38:25.







Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)



Góly: 4. Teräväinen (Aho, Nečas), 25. Aho (Svečnikov, Slavin), 52. Burns (Skjei), 58. Noesen (Bunting, Burns). Brankári: Johansson - Kočetkov, strely na bránku: 22:32.







Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)



Góly: 9. Knies (Bertuzzi, Domi), 25. Nylander (Tavares, Bertuzzi), 35. Gregor (Rielly, McMann), 45. Robertson (Domi), 50. Kämpf (Gregor, McMann) - 6. Miller (Hughes, Pettersson), 16. Suter (Beauvillier, Hronek). Brankári: Samsonov - Demko, strely na bránku: 22:33.







New York Islanders - Washington Capitals 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)



Góly: 20. Romanov (Horvat) - 10. Ovečkin (Kuznecov), 34. Dowd (Aube-Kubel, Carlson), 40. Protas (Phillips, McMichael), 60. Ovečkin (Malenstyn, Sandin). Brankári: Varlamov - Sheperd, strely na bránku: 37:28.







Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)



Góly: 20. Malkin (Graves, Zohorna), 37. O'Connor (Eller, Graves), 41. Karlsson (Smith, Malkin), 59. Karlsson (Guentzel, Crosby). Brankári: Jarry - Luukkonen, strely na bránku: 40:35.







Nashville Predators - Arizona Coyotes 5:7 (3:2, 1:3, 1:2)



Góly: 6. Sherwood (Evangelista, Novak), 8. Nyquist (Forsberg, Lauzon), 17. Fabbro (Josi, Forsberg), 24. O'Reilly (Novak, Josi), 54. Forsberg (Nyquist, Fabbro) - 10. Carcone (Cooley), 15. Stecher (Moser), 28. Keller (Cooley, Durzi), 33. Kerfoot (Boyd, Dumba), 40. Carcone (Moser, Ingram), 57. Durzi (Keller, Cooley), 59. Bjugstad (Keller, Hayton). Brankári: Saros - Ingram, strely na bránku: 41:26.







Colorado Avalanche - St. Louis Blues 2:8 (0:3, 1:1, 1:4)



Góly: 37. Rantanen (Makar, MacKinnon), 60. Johnson (Drouin) - 2. Schenn (Krug, Faulk), 19. Schenn (Saad), 20. Krug (Thomas, Faulk), 32. Bučnevič (Sundqvist, Parayko), 42. Bučnevič (Thomas, Schenn), 43. Schenn (Thomas, Kyrou), 56. Bučnevič (Thomas), 60. Toropčenko (Sundqvist). Brankári: Georgijev (43. Prosvetov) - Binnington, strely na bránku: 38:42.







Seattle Kraken - Edmonton Oilers 1:4 (0:4, 0:0, 1:0)



Góly: 43. Schwartz (Tolvanen, Dunn) - 10. Hyman (Kane), 15. Hyman (Bouchard, Nugent-Hopkins), 19. Hyman, 20. Holloway (McLeod, Ceci). Brankári: Grubauer (21. Daccord) - Skinner, strely na bránku: 18:26.







Los Angeles Kings - Philadelphia Flyers 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)



Góly: 39. Grundström (Lewis, Englund), 50. Kempe (Byfield, Gavrikov) - 15. Tippett (Walker), 27. Frost (Tippett, Walker), 37. Frost (Seeler, Konecny), 48. Atkinson (Couturier). Brankári: Talbot - Petersen, strely na bránku: 37:26.

Slováci v akcii:



Martin Pospíšil (Calgary) 11:22 1 0 1 0 2 0



Adam Ružička (Calgary) 13:51 0 0 0 -1 2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 09:57 0 0 0 -1 0 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 13:54 0 0 0 0 1 0



Tomáš Tatar (Colorado) 10:01 0 0 0 -1 1 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/