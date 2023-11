Kane má po 11 zápasoch už 17 gólov a myslí na rekord

Útočník Bayernu Mníchov Harry Kane skóroval v siedmich súťažných zápasoch po sebe a jeho forma naznačuje, že by mohol vytvoriť nový rekord Bundesligy. K sobotňajšiemu víťazstvu nad Heidenheimom 4:2 prispel dvoma gólmi a po 11 dueloch najvyššej nemeckej súťaže má už 17 gólov. Pri udržaní priemeru 1,54 do konca sezóny by s výrazným náskokom vytvoril nový gólový rekord súťaže a dostal by sa na doteraz nedosiahnuteľnú métu 50 gólov.





Doterajším bundesligovým rekordom je 41 presných zásahov Roberta Lewandowského zo sezóny 2020/2021. Kane sa od letného príchodu z Tottenhamu prezentuje výbornou streleckou formou a potvrdzuje ju vo všetkých súťažiach. Počas uplynulých siedmich súťažných duelov (Bundesliga, Liga majstrov, kvalifikácia ME) strelil 13 gólov. Po víťazstve nad Heidenheimom sa nevyhol otázkam o útoku na ligový rekord. "Je pred nami ešte dlhá cesta. Začali sme výborne a so spoluhráčmi radi hovoríme o tom rekorde. Ešte stále je však pred nami veľa zápasov a náš prvoradý cieľ je víťaziť v nich. Ja chcem k tomu prispieť tým, že budem strieľať góly," poznamenal Kane.Kapitán tímu Manuel Neuer bol niekoľko sezón v Mníchove spoluhráč s Lewandowským: "Obaja majú veľký hlad po góloch. Je to nevídané. Dokážu takmer čokoľvek a pre obranu aj brankára je veľmi ťažké kalkulovať, čo spravia."Kane skóroval proti Heidenheimu v 14. a 44. minúte a viacero domácich priaznivcov verilo, že po hetriku v predošlom ligovom zápase v Dortmunde dosiahne druhý trojgólový zápas po sebe. Napokon sa do streleckej listiny nezapísal on, ale na vyrovnanie hostí na 2:2 gólovo zareagovali Raphael Guerreiro a Eric Maxim Choupo-Moting. Bayern zvíťazil v piatom ligovom zápase po sebe a naďalej je líder súťaže s náskokom jedného bodu pred Leverkusenom. Kane má v poradí najlepších strelcov dvojgólový náskok na Serhoua Guirassyho zo Stuttgartu.