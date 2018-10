NHL: Bakoš je už fit, no Boston ho poslal na farmu do AHL

Na archívnej snímke Martin Bakoš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Boston 15. októbra (TASR) - Vedenie klubu NHL Boston Bruins aktivovalo slovenského hokejistu Martina Bakoša z listiny zranených hráčov a následného ho poslalo do farmárskeho tímu Providence Bruins. Dvadsaťosemročný útočník sa tak po zranení rozohrá v nižšej American Hockey League (AHL), kde absolvuje svoje prvé súťažné stretnutia v zámorí.Bakoš v júni podpísal ako voľný hráč s Bruins ročnú dvojcestnú zmluvu. V predsezónnom kempe bojoval o miesto v prvom tíme a darilo sa mu dobre, v príprave odohral za Boston dva zápasy, pričom v oboch si pripísal po jednej asistencii. Dvojnásobný účastník MS, ktorý štartoval aj na ZOH 2018 v Pjongčangu, mal však smolu, keď ho v závere prípravy vyradilo zranenie v dolnej časti tela. Po trojtýždňovej pauze začal opäť trénovať so spoluhráčmi a podľa Providence Journal ho cez víkend Bruins aktivovali z listiny zranených hráčov. V Providence, kde sa stretne aj s krajanom Petrom Cehlárikom, bude Bakoš čakať na svoju šancu a pozvánku do prvého tímu Bostonu.