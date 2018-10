Triebeľová vypadla na OHM v 1. kole. Jej otec chce skončiť s boxom

Na archívnej snímke vlajkonosička slovenskej výpravy a trojnásobná majsterka Európy v boxe Jessica Triebeľová počas otváracieho ceremoniálu III. olympijských hier mládeže v argentínskej metropole Buenos Aires v npoci na 7. októbra 2018. Foto: TASR/SOV/Andrej Galica Foto: TASR/SOV/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Trojnásobná majsterka Európy Jessica Triebeľová skončila v nedeľu na olympijských hrách mládeže už v úvodnom kole. Slovenskú boxerku vyradila Panpatchara Somnueková z Thajska. Tréner a otec slovenskej reprezentantky Peter Triebeľ však bol po zápase nahnevaný a uviedol, že s boxom končí.Triebeľovi sa nepozdával verdikt rozhodcov:uviedol pre olympic.sk.V Buenos Aires bojovali v nedeľu aj cyklisti v rámci súťaže družstiev. Prvenstvo si vybojoval Kazach Gleb Brussenskij, ktorý prišiel do cieľa spoločne s Luxemburčanom Arthurom Kluckersom. Päť sekúnd po najrýchlejšej dvojici prišila do cieľa hlavná skupina jazdcov, v ktorej bol aj Lukáš Kubiš. Klasifikovali ho na 23. priečke, pričom body si pripísalo prvých 16 pretekárov. Tomášovi Meriačovi sa pred koncom prihodil nepríjemný pád. Po zlomení bicykla prišiel do cieľa na náhradnom so stratou 2:48 minút na poslednom 37. mieste.uviedol Meriač.