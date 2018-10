NHL: Bakošov návrat sa blíži, už trénoval so spoluhráčmi z Bostonu

Na archívnej snímke hokejista Martin Bakoš. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Boston 12. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Bakoš začal opäť trénovať na ľade po zranení v dolnej časti tela, ktoré utrpel v prípravnom kempe klubu NHL Boston Bruins. Dvadsaťosemročný útočník sa vo štvrtok zúčastnil na predzápasovom rozkorčuľovaní "", pričom mal na sebe dres upozorňujúci, že sa ešte má vyhýbať kontaktom.Podľa denníka Boston Globe by mali Bruins čoskoro aktivovať Bakoša z listiny zranených hráčov. Pravdepodobne ho potom pošlú rozohrať sa na farmu do Providence v AHL, kde by mal absolvovať svoje prvé súťažné stretnutia v zámorí.Bakoš, ktorý v júni podpísal ako voľný hráč s Bruins ročnú dvojcestnú zmluvu, bojoval v kempe o miesto v prvom tíme. Dvojnásobný účastník MS, ktorý štartoval aj na ZOH 2018 v Pjongčangu, odohral v príprave za Boston dva zápasy, v oboch si pripísal po jednej asistencii. Pred záverom kempu ho smoliarsky vyradilo zranenie. Bakoš dosiaľ pôsobil iba na starom kontinente, v minulej sezóne obliekal dres Liberca.