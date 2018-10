Plážové volejbalistky Dubovcová so Štrbovou nepostúpili do osemfinále

Na archívnej snímke beachvolejbalové hráčky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Jang-čou 12. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová nepostúpili do osemfinále na turnaji kategórie Four stars v čínskom Jang-čou (10. - 14. októbra) v rámci World Tour 2018/2019.Slovenky nasadené ako dvadsiate prvé v piatok najskôr nestačili na americké päťky podujatia Emily Stockmanovú a Kelley Larsenovú (0:2) v súboji o celkový triumf v základnej E-skupine a priamy postup medzi 16 najlepších. V 1. kole play off o postup do osemfinále následne podľahli lotyšským sedemnástkam Anastasiji Kravčenokovej a Tine Graudinovej 0:2 (-17, -18).Dubovcovej a Štrbovej patrí 17. miesto v konečnom poradí a 320 bodov do rebríčka. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej volejbalovej federácie.