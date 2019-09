NHL: Boston predĺžil kontrakt s koučom Cassidym

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston 11. septembra (TASR) – Hokejový klub Boston Bruins predĺžil zmluvu s trénerom Bruceom Cassidym. V predchádzajúcom ročníku NHL, vo svojej druhej sezóne na lavičke Bostonu, doviedol svojich zverencov do finále Stanley Cupu. Tam prehrali až v siedmom zápase so St. Louis Blues.uviedla agentúra AP. Kontrakt je viacročný.Cassidy má v úlohe kouča Bruins za sebou 191 zápasov v NHL, 117 z nich bolo víťazných. V nejprestížnejšej hokejovej súťaži si v súčasnosti 54-ročný Cassidy zahral ako obranca v 36 zápasoch za Chicago Blakhawks. V roku 1996 skončil aktívnu kariéru a dal sa na trénerskú dráhu. Najprv pôsobil v nižších súťažiach, v roku 2002 dostal ponuku od Washington Capitols, pričom v prvej sezóne priviedol tím z hlavného mesta do play off. V druhej sezóne ho odvolali po 25 zápasoch.