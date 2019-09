Tomáš Satoranský, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šanghaj 11. septembra (TASR) - Nečakane úspešná púť basketbalistov Česka na MS v Číne sa skončila až vo štvrťfinále. Nad sily zverencov Ronena Ginzburga bolo skúsené mužstvo Austrálie v zostave so štyrmi šampiónmi NBA. Patty Mills a Aaron Baynes oslavovali triumf v najkvalitnejšej súťaži spoločne v roku 2014 v drese San Antonia. O rok neskôr sa tešil s Golden State Andrew Bogut a v ďalšej sezóne po boku LeBrona Jamesa v Clevelande aj Matthew Dellavedova.Česi držali nerozhodný stav až do polovice tretej štvrtiny, no napokon podľahli súperovi 70:82. "zhodnotil duel líder českej reprezentácie Tomáš Satoranský pre Českú televíziu." dodal najlepšie platený český športovec Satoranský.Najproduktívnejším strelcom Čechov bol s 21 bodmi pivot Patrik Auda, hoci musel zvádzať ťažké súboje s Bogutom i Baynesom. "" zhodnotil.Na šampionáte boli pre európske reprezentácie k dispozícii dve miestenky na olympiádu v Tokiu. Tie si už postupom do semifinále vybojovali Španieli a Francúzi. Česi tak budú hrať v skupine o 5. - 8. miesto už iba o vylepšenie historickej bilancie. Československá reprezentácia obsadila najlepšie 6. miesto na MS 1970 v Juhoslávii.vyzval pred štvrtkovým duelom Satoranský. Česi budú môcť o Tokio ešte zabojovať v júli 2020 v dodatkovej olympijskej kvalifikácii.