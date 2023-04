NHL: Boston slávil rekordný 63. triumf v základnej časti, hetrik Pastrňáka

Hokejisti Bostonu Bruins slávili rekordný 63. triumf v základnej časti NHL. V noci na pondelok zvíťazili na ľade Philadelphie Flyers 5:3 aj vďaka hetriku a asistencii Davida Pastrňáka. Český útočník pokoril hranicu 60 gólov v sezóne. V drese Bostonu sa podobný kúsok naposledy podaril Philovi Espositovi, ktorý v ročníku 1974/75 vsietil 61 gólov.





sumáre NHL:

Pastrňák zaznamenal v profilige už 300 presných zásahov. "V tejto sezóne si to užívame, pretože tvoríme skvelú partiu. Dnes sme sa zapísali do histórie najvýznamnejšej hokejovej súťaže na svete," uviedol pre nhl.com Pastrňák, ktorý zaznamenal 15. hetrik v profilige. Najskôr v úvode prostrednej časti hry dvoma gólmi zabezpečil dvojgólové vedenie Bruins a na začiatku tretieho dejstva zvýšil na 4:2. Dvadsaťšesťročný Čech mal prsty aj v záverečnom góle svojho krajana Pavla Zachu, ktorý spečatil v 57. minúte na konečných 5:3. "Dokázali sme sa sústrediť na proces, zostať v danom momente sústredení, hrať jeden za druhého a rešpektovať sa navzájom. Myslím, že slovo tím je príkladom nášho mužstva," povedal tréner Bostonu Jim Montgomery.Hráči Colorada zvíťazili na ľade Anaheimu 5:4 po predĺžení a dostali sa na čelo tabuľky Centrálnej divízie. O zisku dvoch bodov pre Avalanche rozhodol svojím druhým gólom v zápase Nathan MacKinnon, Mikko Rantannen mal bilanciu 2+2. "Lavíny" v stretnutí stratili dvojgólové vedenie a Anaheim si po sérii štyroch presných zásahov vypracoval náskok dvoch gólov, ktorý držal až do 53. minúty. Colorado následne troma presilovkovými gólmi otočilo priebeh zápasu. "Som veľmi hrdý na náš tím. Chlapci tvrdo pracujú celú sezónu. Po naozaj náročnej sezóne sme teraz opäť na prvom mieste v našej divízii. Už niekoľko mesiacov sme v režime play off," povedal MacKinnon.



Philadelphia Flyers - Boston Bruins 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Góly: 2. Allison, 34. Farabee (Tippett), 50. Tippett (Farabee, Cates) - 1. Coyle (Carrick), 23. Pastrňák (Clifton, Zbořil), 28. Pastrňák (Bertuzzi, Zacha), 41. Pastrňák (Bertuzzi, Lindholm), 57. Zacha (Pastrňák, Bertuzzi). Brankári: Sandström - Swayman, strely na bránku: 37:34.



Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 4:5 po predĺžení (0:1, 2:1, 2:2 - 0:1)

Góly: 36. Vatrano (Zegras, Strome), 39. Henrique (Fowler), 46. Vatrano (Terry, Shattenkirk), 48. Leason (Grant, Megna) - 11. J. T. Compher (Ničuškin, Johnson), 34. Rantanen (Girard, Toews), 53. Rantanen (MacKinnon, Toews), 56. MacKinnon (Rantanen, Ničuškin), 65. MacKinnon (Toews, Rantanen). Brankári: Dostál - Francouz, strely na bránku: 23:46.