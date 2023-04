Peter Sagan sa s monumentálnou klasikou Paríž-Roubaix rozlúčil nešťastne, po páde utrpel otras mozgu (video)

Nedokončil ani belgickú klasiku

10.4.2023 (SITA.sk) - Slovenský reprezentant v cestnej cyklistike Peter Sagan z tímu TotalEnergies štartoval v nedeľu poslednýkrát v kariére na monumentálnej klasike Paríž-Roubaix vo Francúzsku, no preteky mu nevyšli podľa predstáv.Tridsaťtriročný Žilinčan sa približne 150 km pred cieľom ocitol v hromadnom páde a skončil v nemocnici v meste Cambrai s otrasom mozgu aj ďalšími zraneniami. Podľa jeho slov sa však čoskoro vráti do akcie."Nie je to taká rozlúčka s Paríž-Roubaix, akú by som si želal, ale takéto incidenty sú súčasťou pretekov. Chcem sa poďakovať za všetku podporu a povzbudzujúce odkazy, ktoré som dostal. Znamená to pre mňa veľa. Chcem sa tiež srdečne poďakovať zdravotníckemu tímu TotalEnergies a personálu Nemocnice v Cambrai za starostlivosť a ošetrenie po mojom páde. Zajtra sa vrátim domov, oddýchnem si a čoskoro sa vrátim na bicykel, aby som trénoval na ďalšie preteky. Uvidíme sa na ceste," napísal Sagan v nedeľu na svojom fejsbúku.Trojnásobný majster sveta a víťaz najprestížnejšej klasiky sveta z roku 2018 spadol na druhom z 29 kockových úsekov na trati dlhej 256,6 km, v tomto roku pritom nedokončil ani ďalšiu veľkú klasiku Okolo Flámska v Belgicku.Osemnásobný slovenský šampión a sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France zatiaľ čaká na prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne. Jeho najlepší výsledok je druhé miesto zo štvrtej etapy januárových pretekov Vuelta a San Juan v Argentíne.Peter Sagan práve počas etapového podujatia v Argentíne oznámil, že po tejto sezóne ukončí profesionálnu kariéru na ceste.Plánuje opäť štartovať na Tour de France a na OH 2024 v Paríži sa chce predstaviť v horskej cyklistike. Na cestných pretekoch sa od budúceho roka zúčastní už len mimo seriálu World Tour.Je v druhom roku dvojročnej zmluvy s francúzskym tímom TotalEnergies a toto zoskupenie chce reprezentovať aj v horskej cyklistike na parížskej olympiáde. V horskej cyklistike už súťažil na OH 2016 v Riu de Janeiro.Nedeľňajší 120. ročník klasiky Paríž-Roubaix ovládol Holanďan Mathieu van der Poel z tímu Alpecin Deceuninck, ktorý uspel v samostatnom úniku.Druhý prišiel do cieľa jeho tímový kolega Belgičan Jasper Philipsen , ktorý v špurte zdolal krajana Wouta van Aerta (Jumbo-Visma).Dvadsaťosemročný Van der Poel zvíťazil v tomto roku aj v pretekoch Miláno-Sanremo a na konte má už štyri triumfy na monumentálnych klasikách v kariére, dvakrát totiž uspel na Okolo Flámska.