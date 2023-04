NHL: Boston vyrovnal rekord, historickú noc okorenili méty McDavida

Hokejisti Bostonu vyrovnali rekord v počte víťazstiev v základnej časti NHL. V noci na nedeľu si poradili s New Jersey 2:1 a zaznamenali už 62. triumf v prebiehajúcej sezóne. Connor McDavid prispel dvoma gólmi a asistenciou k triumfu Edmontonu na ľade San Jose 6:1 a ako prvý hráč po 27 rokoch pokoril hranicu 150 bodov v jednom ročníku. Sidney Crosby z Pittsburghu sa dostal na métu 1500 bodov v profiligovej kariére, keď dal dva góly a pridal asistenciu v súboji s Detroitom (5:1). Prvýkrát v histórii NHL sa hralo v jeden deň 16 zápasov, v hre bolo všetkých 32 tímov. Z kvarteta Slovákov nebodoval ani jeden. V Toronte sa objavil v závere duelu pohotovostný brankár.





Boston víťazstvom číslo 62 zopakoval zápisy Detroitu (1995/96) a Tampy Bay (2018/19) a ešte má tri zápasy na to, aby stanovil nový rekord súťaže. Do konca základnej časti ešte odohrá stretnutia proti Philadelphii, Washingtonu a Montrealu. Bruins majú na konte 129 bodov so šancou prekonať aj rekordných 132 bodov Montrealu z ročníka 1976/77, keď sa ešte hrala 80-zápasová sezóna a tímy nemohli zbierať extra body v predĺžení alebo nájazdoch. Boston si už dávnejšie zabezpečil Prezidentskú trofej pre víťaza základnej časti. O výhre nad New Jersey rozhodol dvoma gólmi v úvodnej päťminútovke český útočník Pavel Zacha, ktorého Boston získal 13. júla 2022 výmenou práve z New Jersey za Erika Haulu. Boston vyhral piaty zápas za sebou. “Je to špeciálne vyrovnať rekord. Celý rok si užívame, na ľade sa bavíme, ale koncentrujeme sa len na hru. Neriešime hluk, ktorý sa deje okolo nás,” povedal podľa nhl.com kapitán “medveďov” Patrice Bergeron. “Tento úspech sme dosiahli len preto, že každý tvrdo bojuje nielen za seba, ale aj za svojho spoluhráča. Vytvorili sme silný tím,” dodal tréner Jim Montgomery. Do zostavy Bruins sa po 20 zápasoch vrátil Taylor Hall, ktorý chýbal pre zranenie dolnej časti tela. Brankár Linus Ullmark zaznamenal 39. víťazstvo v sezóne, v klubovej histórii je lepší len Pete Peters (40 v sezóne 1982-83).Pri jedinom góle “diablov”, ktorý strelil Jesper Bratt asistoval Jack Hughes a ziskom 96 bodov v sezóne vyrovnal klubový rekord Patrika Eliáša. “Je skvelé čo dokázal, prežíva fantastickú sezónu,” povedal na adresu svojej hviezdy tréner Lindy Ruff. Hughesov slovenský spoluhráč Tomáš Tatar odohral 14:18 min, mal tri strely a štyri hity.McDavid z Edmontonu potvrdil tromi bodmi proti San Jose pozíciu jasného lídra kanadského bodovania, keď má na konte celkovo už 151 bodov (64+87). Naposledy sa cez hranicu 150 bodov dostal v základnej časti NHL Mario Lemieux (161 bodov v ročníku 1995/96). McDavid je iba šiesty hráč histórie, ktorému sa tento zápis podaril, pred ním to dokázali Wayne Gretzky (9x), Lemieux (4x), Phil Esposito, Steve Yzerman a Bernie Nichols. Edmonton vyhral siedmy zápas za sebou a stále bojuje o prvenstvo v Pacifickej divízii. “Špeciálny hráč sa dostal do elitnej skupiny hokejistov, je to historický moment. Fantastický individuálny výkon, ale jeho vždy zaujíma víťazstvo tímu a to ho ženie vpred,” povedal tréner Oilers Jay Woodcroft. McDavid dosiahol 150. bod gólom v prvej tretine, keď bol v správnom čase na správnom mieste a z dorážky dostal svoj tím do vedenia 2:1. Päť a pol minúty pred koncom uzavrel skóre gólom z rýchleho brejku. “Chalani mi ukázali video, na ktorom sa mi prihovorili všetci piati hráči, ktorí predtým dosiahli 150 bodov. Bolo úžasné ich počuť,” povedal McDavid. Oilers vyhrali 48. zápas v sezóne a zabezpečili si výhodu domáceho prostredia v prvom kole play off.Pittsburgh aj vďaka trom bodom Crosbyho (2+1) dosiahol v Detroite dôležité víťazstvo v boji o voľnú kartu do play off vo Východnej konferencii, kde zaostáva o bod za Floridou i New Yorkom Islanders. Crosby sa stal 15. hráčom v histórii ligy s 1500 bodmi, na konte má spolu 550 gólov a 950 asistencií. Míľnik dosiahol ako šiesty najrýchlejší, potreboval na to 1188 zápasov. Rýchlejšie na túto métu dosiahli len Wayne Gretzky (620 zápasov), Mario Lemieux (747), Marcel Dionne (1078), Jaromír Jágr (1165) a Phil Esposito (1166). Crosby na to potreboval o 11 zápasov menej ako súčasný generálny manažér Red Wings Steve Yzerman (1199). “Je skvelé dosahovať míľniky, mám z toho radosť. Hokej je však tímový šport a v prvom rade ma zaujímajú víťazstvá a úspechy nášho klubu. Bez spoluhráčov by som toto nikdy nedokázal,” povedal Crosby.Washington v zostave s Martinom Fehérvárym podľahol doma Floride 2:4. Slovenský obranca bol s minutážou 26:19 najvyťaženejší hráč svojho tímu a je to jeho osobné maximum v zámorskej kariére - zaznamenal dva mínusové body, jednu strelu, štyri hity, tri zblokované strely súpera a odsedel si dve minúty na trestnej lavici. Matthew Tkachuk rozhodol zápas minútu pred koncom svojim 40. gólom v sezóne a v dueli mal aj dve asistencie, hostia potom pridali ešte jeden zásah do prázdnej bránky. Tkachuk vystrelil od ľavého mantinelu a prekonal Charlieho Lindgrena. Na ľade bol v tom čase aj Fehérváry, ktorý možno puk jemne tečoval. “Vedel som, že nezostáva veľa času, tak som skúsil vystreliť a padlo to dnu,” povedal strelec víťazného zásahu. Panthers vyhrali šiesty zápas za sebou a držia sa na postupovej pozícii do play off. Majú rovnako 91 bodov ako NY Islanders, o bod menej má Pittsburgh, ktorý je priebežne prvý pod čiarou a o šesť bodov zaostáva Buffalo, ale Sabres odohrali o dva zápasy menej. Capitals nastúpili bez svojho kapitána Alexandra Ovečkina, ktorý chýbal pre zranenie v hornej časti tela.Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom prehrala na ľade Ottawy 4:7. Černák strávil na ľade 18:38 min, mal dve mínusky, dve trestné minúty a tri bodyčeky. Do zostavy sa slovenský hokejista vrátil po jednozápasovej pauze spôsobenej zranením. Ruský krídelník Jegor Sokolov dal za Ottawu svoj prvý gól v NHL, keď využil veľkú Černákovu chybu. Slovenský obranca chcel rozohrať z obranného pásma, ale stratil rovnováhu, spadol na ľad, puk nahral priamo na hokejku Sokolova a 22-ročný útočník dostal Senators do vedenia 5:3. “Stále tomu nemôžem uveriť. Dostal som stovky správ na telefón, bol som až dojatý,” povedal Sokolov. V drese Tampy si po tri body pripísali Victor Hedman (1+2) a Steven Stamkos (0+3). Lightning obsadia v Atlantickej divízii tretie miesto a už predtým bolo jasné, že v prvom kole play off narazia na Toronto. “Som veľmi sklamaný z nášho tripu, na ktorom sme prehrali všetky tri zápasy. Keď sme si zabezpečili postup, tak sme začali hrať ako keby bolo po sezóne. Som prekvapený čo sa deje,” hneval sa tréner “bleskov” Jon Cooper. Obranca Victor Hedman nastúpil na 973. zápas a prekonal Martina St. Louis v klubovej histórii Tampy. Lepší sú len Vincent Lecavalier (1037) a Stamkos (1001).Arizona v zostave s Milošom Kelemenom prerušila deväťzápasovú sériu prehier, keď si doma poradila s Anaheimom 5:4 po predĺžení. Minútu pred jeho koncom rozhodol Barrett Hayton, keď predtým v riadnom čase vyrovnal 35 sekúnd pred sirénou na 4:4 Matias Maccelli. Kelemen odohral 9:05 min s mínusovým bodom, dvoma strelami, štyrmi hitmi a dvoma trestnými minútami. Obranca Anaheimu Cam Fowler strávil na ľade až 38:55 min a stanovil rekord v základnej časti súťaže, odkedy v NHL merajú odohratý čas (1997/98). Doterajší rekord držal Dennis Wideman, ktorý mal v drese Calgary 18. januára 2014 čas na ľade 38:05. Ducks nastúpili s piatimi obrancami, pretože sa na rozcvičke zranil Scott Harrington. Anaheim prehral desiatykrát v sérii, oba tímy sú už dlhšie bez šance na play off.V dôležitom vzájomnom súboji o postup do play off v Západnej konferencii vyhral Winnipeg nad Nashvillom 2:0 a má pred ním už trojbodový náskok. Čisté konto s 28 zákrokmi zaznamenal Connor Hellebuyck, svoj 40. gól v sezóne strelil Mark Scheifele. Jets sa posunuli o bod pred Calgary. Hrá sa o posledné postupové miesto, v hre ostali Winnipeg (79 zápasov, 91 bodov), Calgary (80 zápasov, 90 bodov) a Nashville (79 zápasov, 88 bodov).Hokejisti Calgary prehrali vo Vancouveri 2:3 po nájazdoch. Flames prehrávali 0:2, v tretej tretine zachránili aspoň bod Elias Lindholm a Nazem Kadri. “Mali sme získať dva body, môže nás to ešte mrzieť,” povedal Lindholm. V drese “plameňov” nedostal opäť šancu Adam Ružička. Brankár Canucks Thatcher Demko chytil 41 striel, prvý gól v NHL strelil Cole McWard a v nájazdoch rozhodol Andrej Kuzmenko.Na východe sú ešte dve voľné miestenky a jedným z ašpirantov na play off sú aj hokejisti NY Islanders. Tí v dôležitom zápase zdolali doma Philadelphiu 4:0 a udržali sa na postupovej pozícii. Šieste čisté konto v sezóne vychytal Iľja Sorokin (27 zákrokov) a v tejto štatistike je líder NHL. “Vedeli sme, že je to zápas, ktorý musíme vyhrať. Hrali sme zodpovedne od začiatku do konca a verím, že to zvládneme,” povedal tréner “ostrovanov” Lane Lambert.V hre o postup sa udržalo aj Buffalo, ktoré zdolalo doma Carolinu 4:3. Sabres strácajú na play off šesť bodov, ale odohrali o dva zápasy menej ako Florida, Islanders a Pittsburgh. Buffalo prehrávalo 1:2 a 2:3, ale v tretej tretine rozhodol svojim 46. gólom v sezóne o víťazstve Tage Thompson. Obranca Rasmus Dahlin, ktorý mal bilanciu 1+2, “ukradol” skvelým zákrokom gól Martinovi Nečasovi a z protiútoku o 15 sekúnd neskôr rozhodol Thompson. “Ukazuje sa, že máme charakter. Ideme od zápasu k zápasu, kým bude šanca, tak budeme bojovať ako sa dá,” povedal Dahlin, ktorý pokoril hranicu 70 bodov ako druhý obranca v klubovej histórii. Pred ním to dokázal trikrát Phil Housley.Mitchell Marner pomohol dvoma gólmi a asistenciou k víťazstvu Toronta nad Montrealom 7:1. Na konte má 97 bodov a do konca základnej časti odohrajú Maple Leafs ešte tri zápasy. “Je super, že mám šancu dosiahnuť na métu 100 bodov. Budem hrať svoju hru a uvidíme, čo sa stane,” povedal Marner. Gólom a tromi asistenciami sa blysol Auston Matthews, dvakrát skóroval John Tavares a po tri asistencie si pripísali Ryan O’Reilly a Erik Gustafsson. V závere poslal tréner Sheldon Keefe do bránky Toronta pohotovostného brankára Jetta Alexandera, s ktorým klub podpísal amatérsku skúšobnú zmluvu. Alexander vystriedal Samsonova na posledných 70 sekúnd a nečelil ani jednej strele. Maple Leafs ho museli použiť z dôvodu, že pre zranenie nemohol chytať Matt Murray a pre platový strop nemohli povolať z farmy Josepha Wolla. “Bol som nervózny, ale veľmi sa teším a nikdy na to nezabudnem,” povedal 23-ročný kanadský brankár, ktorý chytá v univerzitnej lige.New York Rangers vyhrali v Columbuse 4:0 a ešte stále sú v hre o prvé miesto v Metropolitnej divízii. Na New Jersey strácajú dva body, na Carolinu tri. Tretie čisté konto v sezóne a jedenáste v kariére zaznamenal Igor Šesťorkin, Jaroslav Halák mu kryl chrbát na striedačke. Návrat do zostavy po dvojzápasovej absencii oslávil asistenciou Patrick Kane, prvý gól v sezóne strelil obranca Niko Mikkola.Hokejisti Vegas síce prehrali v Dallase 1:2 po nájazdoch, ale zabezpečili si v prvom kole play off výhodu domáceho prostredia. Minnesota zdolala St. Louis 5:3. V prvej tretine strelili domáci dva góly v oslabení v priebehu 20 sekúnd, keď sa presadili Ryan Hartman a Sam Steel. Dve asistencie si pri debute v drese Wild zapísal Gustav Nyquist.

Buffalo - Carolina 4:3, Detroit - Pittsburgh 1:5, Dallas - Vegas 2:1 pp a sn, San Jose - Edmonton 1:6, Arizona - Anaheim 5:4 pp, Columbus - NY Rangers 0:4, Ottawa - Tampa Bay 7:4, Toronto - Montreal 7:1, Washington - Florida 2:4, Winnipeg - Nashville 2:0, NY Islanders - Philadelphia 4:0, Boston - New Jersey 2:1, Minnesota - St. Louis 5:3, Seattle - Chicago 7:3, Vancouver - Calgary 3:2 pp a sn, Los Angeles - Colorado 3:4