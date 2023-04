Realu v lige uniká šanca na titul, Ancelotti: Ťažko hľadať motiváciu

Šanca obhájiť titul v španielskej La Lige sa pre futbalistov Realu Madrid dostáva do teoretickej roviny. V sobotňajšom stretnutí 28. kola prehrali doma s Villarrealom 2:3. Výraznú stratu 12 bodov na lídra FC Barcelona tak nedokázali skresať a Kataláncov čakal ešte pondelkový domáci súboj proti Girone.





Tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelotti priznal, že jeho mužstvo už začína strácať pozornosť v ligovej súťaži a sústredí sa v sezóne na iné ciele. V týždni Madridčania vyradili svojho úhlavného rivala z Copa del Rey, keď dokázali na jeho pôde triumfovať 4:0. Najbližšiu stredu ich zasa čaká úvodný duel štvrťfinále Ligy majstrov proti FC Chelsea. "Pravdou je, že bolo pre nás ťažké motivovať sa na sto percent. To je celkom normálne. Nehrali sme organizovane. Súper kontroloval loptu veľmi dobre a keď udrel, bolo pre nás náročné odpovedať," skonštatoval po stretnutí taliansky kouč podľa AFP.Ancelotti urobil šesť zmien v zostave oproti víťazstvu na Camp Nou, no útočné trio Karim Benzema, Rodrygo a Vinicius nezmenil. Plánoval rozhodnúť duel v úvode a taktika spočiatku fungovala. Real dvakrát viedol, v 16. min si dal vlastenca Pau Torres a tri minúty po zmene strán sa Vinicius predral cez obranu hostí a skóroval. Hrdinom "žltej ponorky" sa však stal Samuel Chukwueze. Nigérijský reprezentant najprv v 39. min vyrovnal a v 80. min strelil aj víťazný gól, keď strelou spoza šestnástky zamieril presne k žrdi.Real chce duel s Villarrealom rýchlo hodiť za hlavu a proti Chelsea plánuje hrať úplne inak. "Nepochybujte o tom. Vedeli sme, že dnes to bude zložité. Lenže v stredu to bude úplne iný príbeh. Dnes sme si trochu znížili latku, lenže v Lige majstrov bude opäť na maxime," sľúbil Ancelotti.Villarreal bojuje o účasť v najprestížnejšej európskej súťaži v budúcej sezóne a dostáva sa do formy. Vyhral päť z uplynulých šiestich duelov. Na 5. priečke mal odstup od štvrtého San Sebastianu štyri body, jeho súperom je ešte Betis Sevilla, ktorý mal pred nedeľou o dva body menej a zápas k dobru. Tréner Quique Setien mohol po druhom triumfe nad Realom Madrid v sezóne vyzdvihnúť predovšetkým Chukwuezeho: "Už pár týždňov robí pre náš tím veľa. Je permanentnou hrozbou. Nielenže zakončuje, ale aj prihráva, vytvára šance. Je to výnimočný hráč."