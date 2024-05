NHL bude mať ďalšieho slovenského hráča, útočník Mišiak podpísal nováčikovský kontrakt s Chicagom Blackhawks

V OHL odohral 60 zápasov

Mišiak je šťastný

Zmluvu podpísal aj Zach Sanford

29.5.2024 (SITA.sk) - Slovensko má ďalšieho hráča, ktorý podpísal zmluvu s tímom z NHL Martin Mišiak podpísal trojročný nováčikovský kontrakt Chicagom Blackhawks s priemernou ročnou hodnotou zmluvy 878 333 USD. Ak bude hrávať v NHL, spolu s bonusmi mu vyplatia maximálne 855 000 USD, v nižšej súťaži AHL to bude 82 500 USD.Devätnásťročný rodák z Banskej Bystrice je súčasťou organizácie Blackhawks od draftu 2023, Chicago si ho vybralo v 2. kole z celkového 55. miesta.V práve sa končiacej sezóne odohral v tíme Erie Otters v kanadskej juniorskej súťaži OHL 60 zápasov a pripísal si 23 gólov a 24 asistencií.V play-off v štyroch zápasoch pridal gól aj asistenciu. Krátku skúsenosť z jedného zápasu má aj z nižšej mužskej súťaže AHL z tímu Rockford IceHogs "Som nesmierne šťastný, že sa mi to podarilo. Ďakujem rodine, ale aj spoluhráčom a trénerom, lebo bez nich by som to len ťažko dosiahol. Absolvoval som predtým s agentom pár rozhovorov, z ktorých som vydedukoval, že by k niečomu takémuto mohlo dôjsť. S vedením Chicaga som sa ešte nebavil o mojej budúcnosti. Rozhodnutie je výlučne na ich pleciach. Predpokladám, že k tejto debate dôjde na nováčikovskom kempe. A či dostanem šancu v budúcej sezóne už aj medzi dospelými, sa zrejme rozhodne v septembri po hlavnom kempe tímu," uviedol Martin Mišiak v rozhovore pre tvnoviny.sk Šikovný krídelník, ktorý odohral v drese Slovenska tri svetové šampionáty do 20 rokov a zbieral skúsenosti aj v extraligových Nových Zámkoch , krátko priblížil, ako bude vyzerať jeho hokejové leto."Po tohtoročnom NHL drafte (28.-29. júna) pôjdem do Chicaga na rozvojový kemp pre nováčikov a v auguste by som sa podľa predbežných informácií mal zúčastniť aj na hlavnom kempe."Spoločne s Mišiakom Chicago podpísalo aj jednoročnú dvojcestnú zmluvu so skúseným útočníkom Zachom Sanfordom. Dvadsaťdeväťročný Sanford hral vo vrcholiacej sezóne NHL za Arizonu a Chicago, kde v 29 zápasoch zaznamenal šesť asistencií.Odohral aj 29 súbojov v AHL so ziskom štyroch gólov a šiestich asistencií. V NHL má dovedna na konte 334 zápasov, v ktorých nazbieral 104 bodov (49+55). To všetko v tímoch Washington Capitals