Pre Hancka by bolo pôsobenie v Liverpoole splnený sen, sústredí sa však hlavne na majstrovstvá Európy (video)

Chcel by nasledovať kroky svojho doterajšieho trénera

Kontrakt má do 30. júna 2028

29.5.2024 (SITA.sk) - Kým v uplynulých sezónach sa prestupové dohady spomedzi slovenských reprezentantov krútili predovšetkým okolo Milana Škriniara či Stanislava Lobotku , v tej aktuálnej sú každú chvíľu iné šumy okolo obrancu Dávida Hancka . Hráč holandského Feyenoordu Rotterdam nastavil v súčasnom pôsobisku latku vysoko, čo údajne vzbudilo pozornosť viacerých veľkých klubov na "starom kontinente".V nedávnych mesiacoch sa v súvislosti s 26-ročným Hanckom spomínal záujem talianskeho SSC Neapol, francúzskeho Paríža Saint-Germain či anglických klubov FC Liverpool FC Fulham . Do popredia sa hlavne v médiách nedávno dostal spomenutý Liverpool, kam z Feyenoordu Rotterdam zamieril tréner Arne Slot.Progresívny kouč si v Rotterdame počas troch rokov spravil dobré meno a nečudo, že po ňom siahli funkcionári "The Reds" ako po nástupcovi Nemca Jürgena Kloppa . Hancko sa netají tým, že by chcel nasledovať kroky svojho doterajšieho trénera na Anfield."Trošku sme o tom vtipkovali. Samozrejme, pokiaľ by som mohol hrať v jednom z najlepších klubov na svete a byť pod ním, tak by to bol pre mňa splnený sen,“ povedal Hancko slovenským novinárom na reprezentačnom zraze v Šamoríne.Podľa Hancka je Slot predurčený na úspech a svoje kvality podľa neho preukáže aj v Liverpoole."Už to, že bol v tejto sezóne vo Feyenoorde, bolo pre mňa prekvapenie. Je to vynikajúci kouč. Nevravím, že zmenil môj pohľad na futbal, ale za tie dva roky ma mnoho naučil a môžem mu za to iba ďakovať,“ dodal Hancko.Odchovanec MŠK Žilina má v Holandsku kontrakt do 30. júna 2028. V otázke možného prestupu zatiaľ nechcel byť príliš konkrétny."Čo sa týka môjho prestupu, tak tam hrá strašne veľa vecí. Aj ten klub sa pre mňa musí rozhodnúť. A zatiaľ čo viem, aj v prípade iných hráčov, tak je to veľmi pomalé a v kluboch sa teraz veľmi menia tréneri. Podľa mňa je zbytočné sa teraz nad tým pozastavovať. To najhlavnejšie pre mňa momentálne je sústrediť sa na majstrovstvá Európy,“ skonštatoval Hancko, ktorý má podľa špecializovaného webu transfermarkt.com trhovú hodnotu 35 miliónov eur. Tá môže stúpnuť v prípade kvalitných výkonov na blížiacom sa kontinentálnom šampionáte v Nemecku.