NHL: Buffalo zdolalo Montreal 7:2 a ukončilo osemzápasovú sériu prehier

Hokejisti Buffala Sabres zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NHL na ľade Montrealu Canadiens 7:2 a ukončili tak osemzápasovú sériu prehier. V drese domácich odohral slovenský útočník Juraj Slafkovský 14:22 minút a do štatistík si pripísal dve strely na bránku, blok a dve trestné minúty.





NHL - sumáre:

Osemnásťročný krídelník dostal šancu v druhom útoku s Christianom Dvorakom a Brendanom Gallagherom namiesto Mikea Hoffmana, ktorý nútene pauzuje pre zranenie v dolnej časti tela. Jednotka tohtoročného draftu má v 14 dueloch v prebiehajúcej sezóne na konte štyri body za tri góly a asistenciu.Buffalo položilo základ výhry hneď v úvode, keď po dvoch minútach a trinástich sekundách viedlo 3:0. Prvé dva góly strelili hostia už v úvodnej minúte (35. sekunda a 52. sekunda). Montreal potom znížil na 2:4, no hostia pridali v treťom dejstve ďalšie tri presné zásahy. V drese Sabres zažiaril Jeff Skinner, ktorý strelil dva góly a pridal tri asistencie, Tage Thompson mal bilanciu 1+3 a prvá lajna nazbierala dokopy päť presných zásahov a desať asistencií. Brankár Buffala Craig Anderson mal 29 úspešných zákrokov. Canadiens nepremenili ani jednu zo šiestich presiloviek."V úvode sme mali šťastie, dali sme góly a vytvorili sme si dobrú pozíciu. V bránke nás podržal Craig, celkovo to bol vydarený zápas," povedal Skinner pre nhl.com. "Išli sme sem s jasným cieľom. Chceli sme hrať dôrazne, jednoducho a ísť priamo do bránky. Veľa sme sa bavili aj o defenzívnej stránke, pretože to nebolo dobré. Som rád, že to vyšlo a že sme konečne prelomili sériu," dodal Alex Tuch, ktorý dal gól a pridal dve asistencie. "Doplatili sme na zlý štart, už sa to dobiehalo ťažko. Prvá tretina nás položila," povedal tréner Canadiens Martin St. Louis.Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili na ľade Los Angeles Kings 5:3 a dosiahli druhý triumf po sebe na klziskách súperov. O dva góly sa postaral Chris Kreider. Slovenský brankár hostí Jaroslav Halák do duelu nezasiahol.Kings otvorili skóre už v 35. sekunde, keď sa presadil Kevin Fiala a po zásahu Gabriela Vilardiho viedli 2:0. Rangers však v prostrednej časti strelili tri góly a hoci domáci ešte v úvode tretej tretiny vyrovnali, nerozhodný stav zlomil Kreider a v závere poistil triumf do prázdnej bránky. Fiala bol pri všetkých góloch "kráľov" (1+2), Vilardi dal svoj jedenásty gól a vylepšil si maximum zo sezóny 2020/21. Rangers vyhrali v prebiehajúcej sezóne prvýkrát po tom, ako prehrávali o viac ako jeden gól.



Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 2:7 (1:3, 1:1, 0:3)

Góly: 3. Caufield (Guhle, Savard), 34. Monahan (Dadonov, Wideman) - 1. Dahlin (Thompson, Skinner), 1. Peterka (Cozens, Quinn), 3. Tuch (Dahlin, Skinner), 32. Skinner (Thompson, Tuch), 44. Jokiharju (Tuch, Thompson), 47. Thompson (Skinner, Hinostroza), 55. Skinner (Cozens, Dahlin). Brankári: Allen - Anderson, strely na bránku: 31:38, 20.984 divákov.



Los Angeles Kings - New York Rangers 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Góly: 1. Fiala (Kempe, Kopitar), 7. Vilardi (Fiala, Doughty), 47. Walker (Kopitar, Fiala) - 23. Schneider (Chytil, Lafreniere), 33. Trocheck (Lindgren, Fox), 39. Kakko (Chytil, Lafreniere), 48. Kreider (Zibanejad, Fox), 60. Kreider (Vesey, Miller). Brankári: Petersen - Šesťorkin, strely na bránku: 38:25, 18.230 divákov.



Slovák v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 14:22 0 0 0 0 2 2



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/