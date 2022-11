Rozhodcovia v úvodných piatich dueloch šampionátu nadstavili už jeden celý zápas, hráči by si mali vraj zvyknúť

22.11.2022 (Webnoviny.sk) - Dĺžka nadstaveného času na konci oboch polčasov patrí zatiaľ k najdiskutovanejším témam v doterajšom priebehu futbalových majstrovstiev sveta v Katare. Vďaka extrémnym porciám minút navyše sa niektoré zápasy, ako napríklad Anglicko - Irán (6:2) či Argentína - Saudská Arábia (1:2) prehupli dokonca i cez stú minútu. To je v ostrom kontraste s doterajším zvykom o troch, štyroch či nanajvýš piatich minútach nadstaveného času.Počas úvodných piatich duelov šampionátu rozhodcovia pridali toľko minút nadstaveného času, že by to pokrylo jedno celé stretnutie. V otváracom dueli Katar - Ekvádor to bolo desať minút, v spomenutom zápase Anglicko - Irán aj vinou zranení dovedna neuveriteľných 29 minút, v konfrontácii Senegalu s Holandskom celkovo 14 minút a ďalších 16 minút navyše sa hralo v stretnutí USA - Wales. Ak k tomu pripočítame približne 21 minút z úvodného utorňajšieho zápasu Argentína - Saudská Arábia, rozhodcovia dosiaľ nadstavili jeden celý 90-minútový zápas.Legendárny taliansky rozhodca a predseda komisie rozhodcov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Pierluigi Collina všetkých upozorňuje, aby neboli prekvapení, keď uvidia štvrtého rozhodcu zdvihnúť tabuľku s vyšším počtom nadstavených minút."Predstavte si zápas s tromi strelenými gólmi. Oslava bežne trvá minútu až minútu a pol, takže pri troch strelených góloch strácate päť alebo šesť minút. Ak chcete viac aktívneho času, musíme byť pripravení vidieť tento druh nadstaveného času. Chceme presne vypočítať pridaný čas na konci každého polčasu,“ povedal Collina pre televíznu stanicu ESPN, jeho slová citoval web givemesport.com.