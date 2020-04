NHL by sa mohla dohrať aj v mestách, kde sa inak nehráva. Vedenie má na stole niekoľko ponúk

Iba jedna z možností

Skôr než v júni nezačnú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL zhromažďuje ponuky severoamerických miest, v ktorých by sa v prípade potreby mohla dohrať aktuálna sezóna profiligy. Tú pre pandémiu koronavírusu prerušili 12. marca a jej poprední funkcionári neustále hľadajú spôsoby, ako dohrať ročník 2019/2020.Účastníkom súťaže zostáva do konca základnej časti odohrať jedenásť až štrnásť stretnutí. Podľa niektorých správ by sa dokonca mohlo hrať v Grand Forks v Severnej Dakote, Manchestri v New Hampshire či Saskatoone v kanadskom Saskatchewane.Podľa Billa Daly, zástupcu šéfa ligy Garyho Bettmana, však NHL dosiaľ neskúmala žiadnu z takýchto prihlášok. "Chcem podotknúť, že je to jedna z možností, ktoré zvažujeme a diskutujeme o nich. Nejde však o preferovaný variant," povedal Daly podľa denníka New York Times.Vývoj "koronakrízy" na severoamerickom kontinente spomedzi účastníkov NHL nenahráva hlavne tímom z New Yorku či New Jersey, ktoré sa nachádzajú v oblasti s najväčšou koncentráciou prípadov ochorenia COVID-19 v USA. Tento druh choroby už diagnostikovali u nemenovaných hráčov Colorada a Ottawy.NHL prerušili 12. marca, do konca základnej časti zostávalo odohrať 189 duelov. V stredu 8. apríla sa mali začať súboje vyraďovacej časti a trvať mali možno až do polovice do júna.Teraz je zrejmé, že hrať sa nezačne skôr ako v júni a boje potrvajú do augusta prípadne septembra. Ak vôbec.Vedenie súťaže odporučilo hráčom dobrovoľnú domácu izoláciu zatiaľ do 15. apríla, no tento termín pravdepodobne posunie ako už dvakrát predtým. Viacerí hokejisti z Európy počas "koronapauzy" odcestovali domov, platí to aj o Slovákoch.