NHL: Carolina vyhrala na ľade Rangers 4:1, Colorado prehralo 1:5 s Dallasom

Hokejisti Caroliny Hurricanes vyhrali v piatom semifinále Východnej konferencie zámorskej NHL na ľade New Yorku Rangers 4:1. Pred piatkovým domácim zápasom tak znížili stav série na 2:3. Na západe vyhral Dallas aj druhý duel na ľade Colorada (5:1) a v sérii vedie 3:1. Najbližšie ho čaká domáce stretnutie v noci na štvrtok.





Hurricanes sa vďaka víťazstvu nad najlepším tímom základnej časti v Madison Square Garden druhýkrát vyhli predčasnému koncu sezóny. Carolina strelila štyri presné zásahy v záverečnom dejstve. Najprv vyrovnal kapitán Jordan Staal a v 47. minúte vsietil víťazný gól Evgenij Kuznecov. Ruský útočník začal akciu v obrannom pásme a po strele Bradyho Skjeia ju úspešné zakončil a rozhodol. "Som veľmi vďačný, že môžem byť súčasťou tohto. Išli sme do tretej časti s pocitom, že to môže byť posledná tretina v tejto sezóne a nechceli sme to dopustiť. Teším sa a som veľmi vďačný, že sme sa dokázali vrátiť a vyhrať zápas," uviedol Kuznecov podľa nhl.com. Jordan Martinnok zvýšil v polovici tretieho dejstva na 3:1 a výsledok potvrdil strelou do prázdnej brány Martin Nečas. Český útočník pridal aj asistenciu a dva kanadské body dosiahol aj Jack Durry (0+2). "Verili sme našej hre. Nakoniec to stačilo a môžeme bojovať ďalej. Vedeli sme, že musíme odohrať našu najlepšiu tretinu, čo sa nám aj podarilo, a o pár dní nás čaká ďalšia veľká výzva, keď sa vrátime domov," povedal Staal. Hurricanes si vynútili šiesty zápas v sérii, v ktorej prehrávali 0:3 na zápasy len po tretíkrát vo svojej histórii (aj 1988 a 2001).Prví pritom skórovali domáci v 27. minúte, keď sa Jacob Trouba gólovo presadil v oslabení. "Samozrejme, že chcete sériu uzavrieť, ale my sme sa dostali do pozície, že máme niekoľko šancí. V Caroline sme odohrali dobré zápasy. Vieme, že tam môžeme vyhrať. Pôjdeme tam a predvedieme lepší výkon," zdôraznil Trouba. Rangers doma prehrali prvýkrát až v piatom stretnutí. "V tretej tretine hrali dobre a my sme nedali do toho dosť. Chceli to viac," skonštatoval útočník Vincent Trocheck a nadviazal na neho aj tréner Peter Laviolette: "Dnes sme jednoducho neboli veľmi dobrí v našom prístupe. Bolo tam veľa problémov. Vrátime sa k tomu, pozrieme sa na to a pokúsime sa tieto problémy odstrániť. Tento tím vždy zareagoval, keď sme nehrali na hranici svojich možností." Šiesty duel série je na programe v noci na piatok (1.00 SELČ) na ľade Caroliny.Na víťazstve Dallasu sa podieľal dvoma gólmi Wyatt Johnston. V 16. minúte sa presadil počas oslabenia a v úvode druhej časti počas presilovej hry upravil na 2:0. Nakoniec bol tento jeho presný zásah aj víťazný. "Keby ste mi povedali, že budem v tejto pozícii, hrať v play off NHL za Stars, neviem, či by som vám uveril. Som naozaj vďačný a šťastný, že som na tejto ceste stretol niekoľko úžasných ľudí a že som dostal šancu byť v tíme Dallasu," uviedol Johnston, ktorý v utorok oslávil 21. narodeniny. Okrem dvoch gólov pridal aj asistenciu pri presnom zásahu Sama Steela, ktorý v závere upravil strelou do prázdnej brány na 5:1. Tri kanadské body si pripísal aj Miro Heiskanen. Fínsky obranca mal okrem gólu na 3:0 aj dve asistencie. "Chceli sme od úvodu prevziať kontrolu a mať skvelý začiatok. Myslím, že sme odohrali skvelú prvú tretinu a aj druhá bola celkom dobrá. Bránili sme tam naozaj dobre. Myslím si, že to bol dobrý zápas. Musíme v tom pokračovať," uviedol Heiskanen. Steel mal bilanciu 1+1 a Jason Robertson 0+2.Colorado sa muselo zaobísť bez útočníka Valerijho Ničuškina, ktorého vedenie ligy suspendovalo hodinu pred zápasom na minimálne šesť mesiacov a umiestnilo do hráčskeho asistenčného programu NHL/NHLPA. Najlepší strelec svojho tímu v tejto play off (9) už bol v prebiehajúcej sezóne v asistenčnom programe. NHL i Hráčska asociácia tak urobili podľa agentúry AP opätovne pre porušenie podmienok tohto programu. "Val očividne s niečím bojuje. Mám dve myšlienky. Na jednej strane to je oslabenie pre náš tím, pretože je to skvelý hráč. Na druhej spoznal chcem pre neho to najlepšie. Chcem, aby bol šťastný a aby bol vo svojom živote spokojný, či už to bude v našom tíme alebo nie. Chcem pre neho a jeho rodinu to najlepšie. Myslím, že všetci naši chlapci sú na tom rovnako. Dúfame, že nájde pokoj a dostane sa mu pomoci. Val je veľkou prioritou a náš tím je ďalšou. Teraz sú od seba oddelení," uviedol Jared Bednar, kouč Colorada. Ničkuškin je v počte gólov v play off na prvom mieste aj v ligovom rebríčku spolu so Zachom Hymanom z Edmontonu.Casey Mittelstadt síce v 33. minúte znížil a vrátil Avalanche späť do zápasu, ale nikto ho už nedokázal napodobniť. "Nemyslím si, že sme hrali našu hru. Komplikovali sme si to. Musíme sa sústrediť na najbližší zápas, ktorý chceme zvládnuť. V tejto sezóne sme tam už vyhrali a uspeli sme na ich ľade aj v prvom zápase tejto série. Veríme si, ale musíme zjednodušiť našu hru," skonštatoval Jonathan Drouin, ktorý si pripísal asistenciu pri presnom zásahu Mittelstadta. Šiesty duel je na programe v noci na štvrtok (2.00 SELČ) v Dallase.

NHL - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 5. zápas:



New York Rangers - Carolina Hurricanes 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)



Góly: 27. Trouba – 44. Staal (Orlov), 47. Kuznecov (Skjei, Kotkaniemi), 50. Martinook (Drury, Nečas), 57. Nečas (Chatfield, Drury). Brankári: Šestorkin - Andersen, strely na bránku: 21:28.



/stav série: 3:2/







semifinále Západnej konferencie - 4. zápas:



Colorado Avalanche - Dallas Stars 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)



Góly: 33. Mittelstadt (Drouin) – 16. Johnston (Steel), 26. Johnston (Robertson, Heiskanen), 32. Heiskanen (Stankoven, Robertson), 50. Dadonov (Marchment, Heiskanen), 59. Steel (Johnston, Seguin). Brankári: Georgijev - Oettinger, strely na bránku: 25:34.



/stav série: 1:3/