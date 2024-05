Brankár Hlavaj v zápase proti USA čaroval. Neviem, či už bola v hlavách únava, hovorí o strate náskoku (video+foto)

Ťažký zápas si užili

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Aktívny zápas celých 60 minút

14.5.2024 (SITA.sk) - Útočník Miloš Kelemen sa dvomi presnými zásahmi podpísal pod slovenské víťazstvo nad Američanmi 5:4 po predĺžení v pondelňajšom zápase na hokejových majstrovstvách sveta v Česku, no vraví, že strata trojgólového vedenia v tretej tretine bola chyba, z ktorej sa treba bezpodmienečne poučiť. „Samozrejme, Američania majú kvalitný tím, no zápas, v ktorom vedieme 4:1, potrebujeme dotiahnuť do konca," povedal 24-ročný Kelemen vo videu na webe hockeyslovakia.sk.Podobné hodnotenie ponúkol i brankár Samuel Hlavaj . Tiež si uvedomoval, že slovenské mužstvo mohlo mať namiesto dvoch bodov všetky tri.„Zápas bol ťažký, ale užili sme si ho všetci. A myslím si, že sme mohli siahať na tri body, nielen na dva. Neviem, či už bola v hlavách únava alebo niečo také. Tréneri si to určite pozrú a povedia nám, čo sa tam stalo a čo sa nám nesmie stávať v ďalších zápasoch," povedal slovenský gólman, ktorého po stretnutí vyhlásili za najlepšieho hráča v tíme kanadského kouča Craiga Ramsayho Spomenutý Kelemen v stretnutí otvoril aj uzavrel gólový účet. Najprv vo 4. minúte vyťažil zo spolupráce Matúša Sukeľa Andrejom Kudrnom . V predĺžení zasa pred bránkou tečoval delovku Šimona Nemca a puk zapadol pod brvno americkej bránky.„Išiel som medzi obrancov, Šimon ma tam videl a našťastie sa mi podarilo tečovať puk. Tie emócie boli úžasné. Myslím si, že sme odohrali aktívny zápas celých 60 minút. V predĺžení sme zabojovali a berieme dva body," dodal Kelemen.Mužstvo spod Tatier má v utorok zápasové voľno. Najbližšie bude v akcii v stredu, keď o 20.20 h nastúpi proti Poliakom. V tomto dueli sa podľa papierových prognóz očakáva slovenské víťazstvo a ďalšie body do tabuľky ostravskej B-skupiny. V nej majú zatiaľ Slováci na konte päť bodov a po štyroch dňoch šampionátu figurujú na 2. priečke.„Až na prvý zápas s Nemeckom (4:6) ukazujeme svoju tvár a to, čo chceme hrať. Takto musíme pokračovať. V stredu nás čaká Poľsko, potrebujeme si dovtedy oddýchnuť a zregenerovať," skonštatoval Kelemen.