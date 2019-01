NHL: Cehlárik sa vrátil do Bostonu, mohol by opäť hrať v druhom útoku

Peter Cehlárik, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston 29. januára (TASR) - Vedenie klubu zámorskej NHL Boston Bruins povolalo slovenského hokejistu Petra Cehlárika späť do prvého tímu z farmy v AHL.Dvadsaťtriročný krídelník odišiel do Providence Bruins pred prestávkou v NHL, počas ktorej sa odohrala exhibícia All-star, aby nestratil zápasovú prax. V dvoch stretnutiach sa bodovo nepresadil.Boston čaká najbližší duel v stredu 30. januára doma s Winnipegom Jets a podľa zámorských médií by mohol Cehlárik figurovať opäť v druhej útočnej lajne spolu Davidom Krejčím a Jakeom DeBruskom. V troch zápasoch prebiehajúceho ročníka v NHL sa mu darilo, keď zaznamenal dva góly a asistenciu.uviedol pre bruinsdaily.com.Cehlárik pôsobil od začiatku prebiehajúcej sezóny v nižšej súťaži AHL, s 29 bodmi (10+19) v 37 zápasoch je najproduktívnejší hráč farmárskeho mužstva Providence Bruins. Boston ho povolal do prvého tímu 15. januára a Cehlárik svoj tohtoročný debut v NHL okorenil dvomi gólmi do siete Philadelphie. V zápase so St. Louis pridal asistenciu a tak má v troch dueloch bilanciu 2+1. Dokopy odohral v profilige 20 stretnutí a získal sedem bodov (3+4).