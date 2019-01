Obranca Benatia prestúpil z Juventusu do Al-Duhailu

Na archívnej snímke v popredí Medhi Benatia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 29. januára (TASR) - Marocký futbalový obranca Medhi Benatia prestúpil z Juventusu Turín do katarského klubu Al-Duhail za desať miliónov eur.Taliansky tím informoval, že Al-Duhail zaplatí osem miliónov v dvoch splátkach a ďalšie dva milióny na bonusoch.Tridsaťjedenročný Benatia prišiel do Turína v roku 2016 a za "starú dámu" odohral 59 zápasov. S klubom vyhral dvakrát Seriu A a taliansky Superpohár. Po návrate Leonarda Bonucciho z AC Miláno v lete však dostával od trénera Massimiliana Allegriho málo príležitostí.Bonucci má momentálne zranený členok a mal by pauzovať približne mesiac. Podľa informácií agentúry AFP tak Juventusu posilní uruguajský obranca Lazia Martin Caceres, ktorý už údajne prešiel lekárskou prehliadkou.