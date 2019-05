NHL: Cehlárika povolal Boston do prvého tímu, bude čakať na šancu

Peter Cehlárik, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Boston 1. mája (TASR) - Vedenie klubu NHL Boston Bruins povolalo slovenského hokejistu Petra Cehlárika do prvého tímu. Spolu s 23-ročným útočníkom prišlo z farmárskeho mužstva Providence Bruins ďalších jedenásť hráčov, ktorým sa v AHL skončila sezóna. Všetci budú čakať na príležitosť zahrať si v play off NHL v prípade, ak by sa Bostonu zranilo viacero hráčov.Skupina hokejistov povolaných z Providence trénuje oddelene. Cehlárik nastúpil v tejto sezóne v zámorskej profilige v 20 dueloch, pričom zaznamenal štyri góly a dve asistencie. Za Providence odohral 53 zápasov s bilanciou 12+26, v play off AHL pridal jeden gól v štyroch štartoch. Cehlárikovo meno sa skloňovalo s príchodom do slovenskej reprezentácie v rámci prípravy na domáce MS, generálny manažér Miroslav Šatan však uviedol, že jeho príchod je možný až po vypadnutí Bostonu v play off NHL.