Svetová antidopingová agentúra skúma vzorky z ruského laboratória

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 1. mája (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) zhromaždila viac ako 2200 vzoriek z ruského laboratória, ktoré by mohli potvrdiť prepracovaný dopingový systém v krajine. Mohlo by sa tak definitívne odkryť podozrenie na masívny vládny program, ktorý bol určený na získanie olympijských medailí.Zhromaždené vzorky spolu s údajmi analyzujú vedci WADA. Pre agentúru bolo získanie týchto vzoriek kľúčovým cieľom, keďže sa snaží pokračovať v riešení stoviek prípadov od začiatku desaťročia. WADA v utorok oznámila, že získala dokopy 2262 vzoriek, rozdelila ich do zberných fliaš A a B a poslala na testovanie do laboratória mimo Ruska. Očakáva sa, že po analýze vzoriek a získaných údajov odovzdá WADA dôkazy medzinárodným športovým federáciám a národným antidopingovým agentúram, ktoré z nich vyvodia dôsledky. Vyšetrovací tím by mal predložiť predstavenstvu WADA všetky výsledky na svojom zasadnutí 16. mája, informovala agentúra AP.