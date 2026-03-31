|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 31.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Benjamín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. marca 2026
NHL: Celebrini pokoril métu 100 bodov pri výhre San Jose nad Blues 5:4
Devätnásťročný Celebrini dosiahol míľnik dvoma bodmi už v prvej tretine, na stovku svoje bodové konto zaokrúhlil presilovkovým gólom v 14. minúte pri vylúčení Dvorského.
Zdieľať
Hokejisti St. Louis Blues v zostave so slovenským útočníkom Daliborom Dvorským prehrali v zámorskej NHL na ľade San Jose Sharks 4:5. Domáci Macklin Celebrini zaznamenal dve góly a asistenciu a stal sa šiestym tínedžerom v histórii súťaže, ktorý sa v jednej sezóne dostal na métu 100 bodov.
Devätnásťročný Celebrini dosiahol míľnik dvoma bodmi už v prvej tretine, na stovku svoje bodové konto zaokrúhlil presilovkovým gólom v 14. minúte pri vylúčení Dvorského za nedovolené bránenie. Kanadský útočník má v 72 stretnutiach v prebiehajúcej sezóne na konte už 101 bodov za 38 gólov a 63 asistencií. „V tejto sezóne som na to nemyslel, ale mám množstvo skvelých spoluhráčov, ktorí mi dopomohli k tomu, kde teraz som. Našim cieľom je uspieť v každom zápase,“ cituje Celebriniho oficiálna stránka súťaže. Pred ním sa na métu 100 bodov pred dovŕšením veku 20 rokov dostali Sidney Crosby (dvakrát), Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Dale Hawerchuk a Jimmy Carson.
Hráči St. Louis síce zmazali dvojgólové manko z 2:4 na 4:4, ale o víťazstve domácich rozhodol necelých 22 sekúnd pred koncom Adam Gaudette. Do zostavy „žralokov“ sa tretíkrát za sebou nezmestil Pavol Regenda. Dvorský mal v drese Blues minutáž 11:56 s dvoma strelami a jedným bodyčekom.
Colorado deklasovalo na svojom ľade Calgary 9:2, keď už v prvej perióde sa strelecky presadilo päťkrát. Nazem Kadri skóroval proti svojmu bývalému tímu dvakrát, kvarteto Nathan MacKinnon, Martin Nečas, Jack Drury a Parker Kelly mali zhodne gól a dve asistencie. V zostave Flames opäť nefiguroval slovenský útočník Martin Pospíšil. Obranca Cale Makar zaznamenal v drese „lavín“ tri asistencie, ale v druhej tretine opustil ľad so zranením v hornej časti tela. „Počas utorka budeme vedieť viac, aktuálne nemáme informácie,“ informoval o jeho zdravotnom stave kouč „lavín“ Jared Bednar. Avalanche ukončili šesťzápasovú bodovú sériu súpera. Kadriho napokon vyhlásili za prvú hviezdu duelu: „Chcel som vyhrať, bolo to jednoduché. Je jedno, za koho hrám, proste chcem uspieť.“
Päťgólovú tretinu majú za sebou aj hráči Pittsburghu, ktorí uspeli na ľade New Yorku Islanders 8:3, päť presných zásahov dosiahli v druhej dvadsaťminútovke v priebehu necelých dvanástich minút. Po dva góly si pripísali za hostí Anthony Mantha i Rickard Rakell. „Tučniaci“ preskočili Islanders v rámci Metropolitnej divízie. „Boli sme v situáciách, ktoré poznáme a ja mám dostatok dôvery v túto skupinu. Postupne sa zápas otočil v náš prospech. V útoku sme si vytvorili dobré šance,“ zhodnotil výkon svojho tímu tréner Pittsburghu Dan Muse.
Úspešnú premiéru v pozícii kouča Vegas Golden Knights má za sebou John Tortorella, ktorého zverenci vyhrali doma nad Vancouverom 4:2 a ukončili šnúru troch prehier. Pre Canucks to bola šiesta prehra v sérii. Tortorella v nedeľu nahradil na striedačke Brucea Cassidyho. „Mám dobrý pocit z formácií, stále spoznávam prezývky hráčov, ale bolo to dobré,“ uviedol Tortorella po debute na lavičke.
Štvorbodový William Nylander (1+3) prispel k víťazstvu Toronta na ľade Anaheimu 5:4 po predĺžení. Jeho spoluhráč John Tavares dal dva góly a pridal asistenciu. „Chceli sme nejakým spôsobom zareagovať, viacerým hráčom to v tomto smere vyšlo. Bol to emotívny zápas, viacerí zhodili dokonca rukavice a dokázali sme sa navyše vrátiť do stretnutia. Som rád za našu odozvu na ľade,“ vyhlásil Tavares. Domáceho Radka Gudasa čakala hneď po návrate z dištancu očakávaná odpoveď od Toronta. Max Domi sa „pomstil“ za zranenie jedného z lídrov Austina Matthewsa, hneď po úvodnom buly zhodil rukavice a zasadil reprezentantovi Česka niekoľko úderov.
NHL - sumáre:
New York Islanders - Pittsburgh Penguins 3:8 (0:0, 3:5, 0:3)
Góly: 22. Lee (Boqvist, Pageau), 23. Barzal (Ritchie, Boqvist), 30. Schenn (Barzal, Ritchie) - 27. Söderblom (Dewar, Acciari), 32. Rakell (Rust, Wotherspoon), 34. Shea (Mantha, Crosby), 35. Mantha (Brazeau, Wotherspoon), 38. Mantha (Brazeau, Letang), 47. Hayes (Kindel, Novak), 48. Rakell (Brazeau, Girard), 57. Rust (Crosby, Letang). Brankári: Sorokin (48. Rittich) - Šilovs, strely na bránku: 23:31.
Colorado Avalanche - Calgary Flames 9:2 (5:0, 1:1, 3:1)
Góly: 3. Drury (Kelly, Malinski), 7. Kadri (Nečas, Makar), 8. Kadri, 10. Landeskog (Nelson, Ničuškin), 16. Kelly (Makar, Drury), 40. MacKinnon (Makar, Nelson), 47. Nečas (MacKinnon, Lehkonen), 49. Malinski (Kelly, Drury), 57. Lehkonen (MacKinnon, Nečas). Brankári: Wedgewood - Wolf (10. Cooley), strely na bránku: 49:29.
Anaheim Ducks - Toronto Maple Leafs 4:5 pp (2:1, 1:0, 1:3 - 0:1)
Góly: 7. Carlsson (Terry, Zellweger), 10. Gauthier (Granlund, Kreider), 32. Carlson (LaCombe, Sennecke), 59. Carlsson (Trouba, LaCombe) - 15. Tavares (Nylander, Ekman-Larsson), 47. Knies (Nylander, Ekman-Larsson), 51. Nylander (Cowan), 58. Rielly (Nylander, Tavares), 65. Tavares (Rielly, Cowan). Brankári: Husso - Stolarz, strely na bránku: 32:29.
San Jose Sharks - St. Louis Blues 5:4 (3:2, 1:1, 1:1)
Góly: 9. Wennberg (Celebrini, Toffoli), 14. Celebrini (Orlov, Wennberg), 20. Celebrini (Leddy, Smith), 31. Wennberg (Toffoli, Smith), 60. Gaudette (Ferraro, Desharnais) - 6. Lindstein (Neighbours), 17. Bučnevič (Neighbours), 40. Broberg (Holloway, Thomas), 53. Fowler (Kyrou, Suter). Brankári: Askarov - Hofer, strely na bránku: 29:26.
Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Góly: 28. Andersson (Hertl, Hanifin), 38. Theodore (Barbašev, Stone), 39. Smith (McNabb), 59. Smith (Lauzon, Nowd) - 13. Kane (DeBrusk), 33. Boeser (Hronek, Petterson). Brankári: Hill - Lankinen, strely na bránku: 34:24.
Slováci v akcii:
Dalibor Dvorský (St. Louis) 11:56 0 0 0 0 2 2
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
postupujúci do play off
Západná konferencia: Colorado, Dallas
